Kovačica nagrađuje najbolje u kulturi: Raspisan konkurs za prestižno priznanje

Opštinsko veće Opštine Kovačica zvanično je raspisalo Konkurs za dodelu Nagrade za doprinos u kulturi za 2025. godinu. Ovo prestižno priznanje dodeljuje se za izuzetna umetnička dostignuća ostvarena tokom protekle kalendarske godine, a prijave su otvorene u narednih 15 radnih dana od dana objavljivanja.

Konkurs obuhvata četiri različite kategorije kroz koje se slavi lokalno stvaralaštvo:

Pojedinci – za kulturnu promociju Kovačice i Srbije u zemlji i svetu. Kolektivi – za doprinos radu i promociji lokalne sredine i države. Projekti – za najbolje realizovan naučni, intelektualni ili kulturni projekat vezan za opštinu. Životno delo – za stvaraoce koji su svoj vek posvetili umetničkom radu.



Pravo na kandidaturu imaju umetnici i udruženja iz najrazličitijih oblasti – od likovne umetnosti, pozorišta, plesa i muzike, preko izvornog narodnog stvaralaštva i zaštite kulturne baštine, pa sve do književnosti i multimedije. Uslov je da je pojedinac rođen, boravi ili stvara u Kovačici, odnosno da je organizacija registrovana na teritoriji opštine.

Prilikom odabira laureata, petočlana komisija će posebno vrednovati značaj postignuća na lokalnom i međunarodnom nivou, broj posetilaca, inovativnost, kao i doprinos očuvanju i razvoju specifičnih tradicija narodnosti koje žive u opštini Kovačica.

Predlozi i obrazložene prijave mogu se podneti na tri načina:

Lično u Uslužnom centru Opštine Kovačica (radnim danima od 8 do 16 časova). Poštom na adresu Maršala Tita 50 (sa naznakom: Komisija za nagradu – kultura). Elektronski putem imejla na adresu: savetzakulturu.ok@gmail.com.

Konačnu odluku o dobitnicima nagrada doneće Opštinsko veće, nakon što razmotri izveštaj i predloge stručne komisije.





(RTV Kovačica)