Ekipa EKV šampion turnira u malom fudbalu, Pavel Čižik proglašen za najboljeg igrača

Turnir u malom fudbalu u Kovačici dobio je svog novog šampiona, a nakon uzbudljivih borbi i sjajnog sportskog ambijenta, pehar je zasluženo podigla ekipa EKV, prenosi RTV Kovačica.

Veliko finale odigrano je u subotu, 11. jula, i donelo je trijumf tima koji je od samog početka važio za glavnog favorita ovogodišnjeg nadmetanja.

Drugo mesto i titulu vicešampiona osvojio je borbeni sastav ekipe Curacao, na trećoj poziciji završila je Aston Villa, dok je četvrto mesto zauzeo Next Level.

Pored ekipnih priznanja, organizatori su proglasili i najbolje pojedince koji su obeležili turnir svojim vanserijskim partijama.

Titulu najboljeg strelca turnira poneo je raspucani Martin Valovec mlađi, dok je za najboljeg golmana, zahvaljujući fenomenalnim odbranama, proglašen Kolja Romanov. Laskavo priznanje za najboljeg igrača turnira pripalo je maestralnom Pavelu Čižiku mlađem, koji je predvodio svoju ekipu do konačnog trijumfa.

(RTV Kovačica)