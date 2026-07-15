Nova mehanizacija u Crepaji: Udruženju „Stari vinogradi“ stiglo vredno pojačanje
CREPAJA – Udruženje „Vinogradari i voćari Stari vinogradi Crepaja“ bogatije je za novu i savremenu poljoprivrednu mašinu. U ovo lokalno udruženje stigao je novi zglobni malčer radnog zahvata 1,65 metara, koji će u velikoj meri unaprediti rad tamošnjih proizvođača. Mehanizacija je nabavljena zahvaljujući finansijskim sredstvima sa konkursa opštine Kovačica namenjenog udruženjima građana.
Lakše održavanje voćnjaka i javnih površina
Nova mašina imaće višestruku primenu u predstojećem periodu. Pored toga što će članovima udruženja značajno olakšati redovno održavanje međurednog prostora u vinogradima i voćnjacima, malčer će se koristiti i za širu lokalnu zajednicu.
Planirano je da mašina bude angažovana na uređenju javnih površina, kao i na održavanju atarskih puteva u Crepaji.
Uspešna saradnja sa opštinom Kovačica
Iz udruženja „Stari vinogradi“ uputili su veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na prepoznatom radu i ukazanom poverenju.
Kako ističu, ova investicija predstavlja pravi primer uspešne saradnje između opštine Kovačica i udruženja građana, sa zajedničkim ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u ovom kraju.
(Pančevac/S.L)