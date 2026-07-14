UŽ „Vredne ruke Banata“ iz Vladimirovca oduševilo voćnom korpom u Banatskom Karlovcu

Članice Udruženja žena „Vredne ruke Banata“ iz Vladimirovca uspešno su učestvovale na tradicionalnoj manifestaciji „Najlepša voćna korpa“, koja je održana u Banatskom Karlovcu.

Svojim velikim trudom, kreativnošću i pažljivo aranžiranom kreacijom, vredne žene iz Vladimirovca na najbolji način su predstavile bogatstvo domaćeg voća i prepoznatljive tradicionalne vrednosti južnobanatskog kraja.