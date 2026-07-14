UŽ „Vredne ruke Banata“ iz Vladimirovca oduševilo voćnom korpom u Banatskom Karlovcu
Članice Udruženja žena „Vredne ruke Banata“ iz Vladimirovca uspešno su učestvovale na tradicionalnoj manifestaciji „Najlepša voćna korpa“, koja je održana u Banatskom Karlovcu.
Svojim velikim trudom, kreativnošću i pažljivo aranžiranom kreacijom, vredne žene iz Vladimirovca na najbolji način su predstavile bogatstvo domaćeg voća i prepoznatljive tradicionalne vrednosti južnobanatskog kraja.
„Najlepša voćna korpa“ je tradicionalna, izložbeno-takmičarska manifestacija u Banatskom Karlovcu. Ona okuplja brojna udruženja žena, poljoprivrednike i ljubitelje prirode koji se nadmeću u aranžiranju najkreativnijih korpi sa sezonskim voćem, a obogaćena je i izložbom tradicionalnih domaćih kolača, rukotvorina i lokalnih specijaliteta.
(Pančevac)