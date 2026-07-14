Južni Banat

UŽ „Vredne ruke Banata“ iz Vladimirovca oduševilo voćnom korpom u Banatskom Karlovcu

12:00

14.07.2026

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Foto: FB/ UŽ „Vredne ruke Banata“/Mišković Sandra

Članice Udruženja žena „Vredne ruke Banata“ iz Vladimirovca uspešno su učestvovale na tradicionalnoj manifestaciji „Najlepša voćna korpa“, koja je održana u Banatskom Karlovcu.

Svojim velikim trudom, kreativnošću i pažljivo aranžiranom kreacijom, vredne žene iz Vladimirovca na najbolji način su predstavile bogatstvo domaćeg voća i prepoznatljive tradicionalne vrednosti južnobanatskog kraja.

Foto: FB/ UŽ „Vredne ruke Banata“/Mišković SandraFoto: FB/ UŽ „Vredne ruke Banata“/Mišković Sandra

„Najlepša voćna korpa“ je tradicionalna, izložbeno-takmičarska manifestacija u Banatskom Karlovcu. Ona okuplja brojna udruženja žena, poljoprivrednike i ljubitelje prirode koji se nadmeću u aranžiranju najkreativnijih korpi sa sezonskim voćem, a obogaćena je i izložbom tradicionalnih domaćih kolača, rukotvorina i lokalnih specijaliteta.

(Pančevac)

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