Novo odlaganje suđenja Zoranu Marjanoviću: Tehnički problem zaustavio pregled ključnih snimaka

U Višem sudu u Beogradu danas je za 7. oktobar odloženo suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović.

Suđenje je odloženo zbog tehničkih problema sa reprodukcijom video-snimaka sa nadzornih kamera sa dana ubistva.

Veštak je predložio da na narednom ročištu budu pregledani svi snimci.

Marjanović od početka suđenja negira krivicu.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora za krivično delo teško ubistvo.

Apelacioni sud je 3. oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.

(24sedam)