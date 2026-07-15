Gudurica domaćin istorijskog skupa: Napravljena prva kosovska strugana pogača van Kosmeta

Članice Udruženja žena „Bogatstvo različitosti” iz Gudurice ugostile su danas udruženje „Tradicija kroz vekove” sa centralnog Kosmeta na prvoj radionici pripreme kosovske strugane pogače organizovanoj van južne pokrajine.

Ovaj jedinstveni događaj održan je u okviru manifestacije „Dani Kosova i Metohije u Vršcu”, sa ciljem povezivanja naroda, razmene iskustava i očuvanja srpske kulturne baštine. Radionicu su podržali Grad Vršac, Ministarstvo kulture i Ansambl „Venac”.

Izradi ovog tradicionalnog obrednog hleba pridružila se i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović. Kada je gošće pitala za tajni sastojak recepta, dobila je jasan odgovor: „Ljubav i volja”.

„U praksi uopšte nije lako napraviti ovu pogaču kako to iskusne domaćice rade. Ipak, verujem da će naša uspeti jer je mešena u atmosferi prijateljstva i poštovanja. Sigurna sam da je ovo početak jedne duge saradnje”, izjavila je gradonačelnica Dragana Mitrović.

Predsednica udruženja „Tradicija kroz vekove” Danijela Simonović Mitić objasnila je da se ova pogača meša za rođenja, krštenja, slave i svadbe. Zbog svog ogromnog značaja, hleb je na korak do zvanične zaštite.

„U toku je postupak upisa kosovske strugane pogače na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, na našu inicijativu i uz podršku Ansambla ‘Venac’”, istakla je Danijela Simonović Mitić.

Domaćice su uspešno savladale tehniku i napraviće velike količine pogača i pita za sve građane. Velika degustacija i nastup Ansambla „Venac” zakazani su za četvrtak, 16. jul u 20.30 časova na Trgu Svetog Teodora Vršačkog.

(Pančevac/Grad Vršac)