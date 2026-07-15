Dečja mašta pretočena u umetnost: U Kulturnom centru Vršac održana likovna radionica za najmlađe

VRŠAC – Kulturni centar Vršac bio je domaćin dečje likovne radionice pod nazivom „Stvaramo, maštamo, slikamo“. Najmlađi učesnici su kroz igru, druženje i različite likovne tehnike imali priliku da svoje kreativne ideje pretvore u prava mala umetnička dela, stvarajući slobodno i bez straha od greške.

Radionicu je vodila slikarka Danijela Krcić, koja je svojim znanjem, strpljenjem i posvećenošću podstakla decu da veruju sopstvenoj mašti i uživaju u samom procesu stvaranja. Ovaj uspešan projekat realizovan je u produkciji Asocijacije mladih umetnika, a u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac, sa zajedničkim ciljem da se najmlađima približi svet umetnosti i pruži inspiracija za dalji kreativni rad.