Trijumf Železničara na startu nove sezone

Fudbalari Železničara savladali su Radnički iz Niša rezultatom 2:1 (1:1) u meču prvog kola Superlige Srbije

Fudbalari Železničara savladali su Radnički iz Niša rezultatom 2:1 (1:1) u meču prvog kola Superlige Srbije. Trijumf pred domaćim navijačima na stadionu SRC Mladost u Pančevu doneli su Nikola Jovanović golom u 13. i Nikola Đuričić pogotkom u 70. minutu.

Železničar je bolje otvorio utakmicu, nametnuo se od starta i to mu je vrlo brzo donelo prednost.

Posle dobre akcije u 13. minutu, Simao Pedro je dijagonalom proigrao Nikoli Jovanovića, koji je sa desne strane ušao u sredinu i snažnim udarcem pod prečku savladao Manojlovića.

U nastavku poluvremena, Radnički je preuzeo inicijativu.

U 22. minutu su gosti iz Niša zatresli mrežu preko Izderića, ali gol nije priznat posle provereu VAR sobi zbog ofsajd pozicije u začetku akcije.

U 29. minutu Radnički je poravnao rezultat. Ponovo je Izderić pogodio, posle povratne lopte Spasića sa leve strane, a ovoga puta nije bilo dileme oko ofsajda.

Pred kraj poluvremena, gosti su imali još jednu šansu, ali je Popović dobro intervenisao i sprečio preokret.

I početkom drugog dela je Radnički bio opasan po gol Železničara – preko Abasa koji je gađao preko prečke.

Ubrzo je na drugoj strani uzvratio domaći tim, kada je Janko Jevremović iz okreta pogodio spoljni deo mreže sa desetak metara iskosa.

U 64. minutu trener Železničara Radomir Koković je napravio tri izmene – na teren su ušli Amadu Sabo, Silvester Džasper i Dejvid Ankej.

Ispostavilo se to kao sjajan potez, pošto su Sabo i Džasper kreirali akciju za pogodak Nikole Đuričića u 70. minutu.

Sabo je fenomenalnom loptom po centrali proigrao Džaspera iza leđa odbrane rivala, utrčao je Đuričić i dobio pravovremeni pas za sjajnu egzekuciju u dalji ugao.

U 82. minutu je Radnički zapretio. Krajišnik se našao u dobroj poziciji i šutirao sa 12-13 metara, ali se lopti na putu ka golu isprečio Sabo.

Samo tri minuta kasnije Dejvid je mogao da se upiše u strelce na debiju, međutim, iskosa sa leve strane je šutirao direktno u golmana Radničkog.

Bila je to ujedno i poslednja zanimljiva situacija na meču.

Železničar u narednoj utakmici dočekuje Bragu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije u sredu od 21 sat.

(FK Železničar)