Za manje od sat vremena na Kijev lansirane 44 balističke rakete

KIJEV – Kijev je tokom noći bio izložen jednom od najintenzivnijih raketnih napada od početka sukoba, pošto su, prema navodima ukrajinskih izvora i specijalizovanih kanala za praćenje borbenih dejstava, za manje od jednog sata ka ukrajinskoj prestonici lansirane 44 balističke i krstareće rakete.

Telegram kanal „Insajder UA” objavio je da su rakete stigle do ciljeva u razmaku od 53 minuta, dok je sličan broj naveo i resurs „Monitorvar”, koji prati vazdušne napade i kretanje projektila. Pojedini ukrajinski analitičari ocenili su da je tokom jedne noći na Kijev ispaljena količina raketa koja je u ranijim fazama sukoba odgovarala prosečnoj mesečnoj upotrebi.

Prema dostupnim, ali zvanično nepotvrđenim podacima, u napadu su korišćeni taktički balistički sistemi „iskander-M”, kao i hipersonične krstareće rakete „cirkon”. Ukrajinski izvori tvrde i da je moguće da su protivvazdušni sistemi S-400 upotrebljeni za gađanje kopnenih ciljeva u Kijevu i okolini.

Koordinator proruskog podzemlja Sergej Lebedev naveo je da je ukrajinska protivvazdušna odbrana ispalila najmanje 16 presretača „patriot” PAC-3, nedavno nabavljenih od zapadnih saveznika. Prema njegovim tvrdnjama, oboreno je samo nekoliko projektila, dok je većina raketa pogodila određene ciljeve. Ukrajinske vlasti do sada nisu saopštile potpune podatke o broju lansiranih i presretnutih raketa.

Posle udara izbili su veliki požari u više delova grada, a plamen i gust dim bili su vidljivi iznad višespratnica. Telegram kanal „Ratni dopisnici ruskog proleća” objavio je da su požari zahvatili više objekata, dok su lokalni kijevski sajtovi i nalozi na društvenim mrežama upozoravali stanovnike da zatvore prozore zbog dima i zagađenja vazduha.

Jedna od glavnih meta, prema tvrdnjama Lebedeva, bilo je logističko skladište međunarodne kompanije „DB Šenker” na jugozapadnoj periferiji Kijeva. On je naveo da su dve rakete gotovo istovremeno pogodile kompleks, što, prema njegovoj oceni, ukazuje na nameru da budu uništeni skladišni prostor, teret, oprema za utovar i transportna vozila koja su se nalazila unutar objekta.

Oštećeno je i skladište kompanije „Nova pošta” u okolini Kijeva. Iz tog objekta su se posle udara čule sekundarne detonacije, što ruski izvori tumače kao mogući pokazatelj da se unutra nalazio lako zapaljiv ili eksplozivan teret. Nezavisna potvrda o prirodi uskladištenog materijala nije objavljena.

Na meti se, prema istim izvorima, našla i fabrika „Artem”, koja učestvuje u proizvodnji ukrajinskih raketnih sistema „neptun” i „flamingo”. Značajnu štetu pretrpela je i obližnja metro stanica „Lukjanivska”, gde je, usled snage eksplozije, došlo do delimičnog urušavanja plafona.

Ruski izvori navode da je pogođen i proizvodno-skladišni objekat u kojem su izrađivani delovi za bespilotne letelice, sklapani dronovi i čuvani gotovi proizvodi. Prema tim tvrdnjama, u skladištu se u trenutku napada nalazilo najmanje 400 jurišnih bespilotnih letelica. Ukrajinska strana nije potvrdila podatke o količini uništene opreme.

Napadu na Kijev prethodila su ukrajinska vazdušna dejstva po više ruskih regiona 18. jula. Prema podacima ruskih vlasti, u Moskovskoj oblasti povređena je 61 osoba. Dvadeset povređenih zbrinuto je ambulantno, dok je 40 zadržano na bolničkom lečenju, od kojih je devetoro bilo u teškom stanju.

U Kotovsku, u Tambovskoj oblasti, pogođen je logistički centar u kojem su se nalazili radnici noćne smene. Ruske vlasti saopštile su da je sedam ljudi poginulo, dok su 24 osobe povređene.

Moskva je ranije više puta saopštavala da napade usmerava na vojnu industriju, logistiku i energetsku infrastrukturu koja služi ukrajinskim oružanim snagama, dok Kijev optužuje Rusiju da masovnim raketnim udarima ugrožava i civilne delove gradova. Potpuni obim štete i posledica najnovijeg napada još nije nezavisno potvrđen.

(Politika)