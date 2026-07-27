Elbrus: Evakuisana tela preostala tri planinara iz BiH

MOSKVA – Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tela preostalih troje državljana BiH koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice.

Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Kabardino-Balkariju, spasioci su sa padina Elbrusa evakuisali tela troje stranih alpinista i telo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, koja su predata istražno-operativnoj grupi, prenosi RIA Novosti.

Prethodno su sa planine već bila spuštena tela dvoje članova ekspedicije iz BiH, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Iz GSS-a Zenica naveli su da su zvanične potvrde čekali od Ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji, kolega iz spasilačkih timova Ruske Federacije, kao i nakon provedene identifikacije stradalih.

– Nažalost, u ovoj tragediji život su izgubili naši članovi: gorska spasiteljica Alma Okanović, Denis Okanović i doktorica Meliha Čaušević, kao i članovi Planinarskog društva „Vedro“ Zenica, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Gorska služba spasavanja Stanica Zenica, u koordinaciji s Ministarstvom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Vladom Federacije Bosne i Hercegovine te Ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji, u narednim danima poduzeće sve potrebne aktivnosti kako bi naši preživeli članovi Haris Adilović i Kemal Vidimlić bili bezbedno vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. U najkraćem roku biće organiziran i transport tela naših stradalih planinara u domovinu.

Tragedija se dogodila na ruskoj planini Elbrus kada je sedmočlanu ekspediciju iskusnih alpinista iz Zenice zadesilo nezapamćeno nevreme praćeno orkanskim vetrom. Zbog potpune gubitka vidljivosti na visini iznad 5.000 metara, grupa je skrenula sa bezbedne staze, nakon čega je pet planinara preminulo od posledica smrzavanja i visinske bolesti. Zbog ove velike nesreće koja je potresla ceo region, u Federaciji Bosne i Hercegovine proglašen je Dan žalosti.

(Agencije)