Predsednica Severne Makedonije: Blokadom evropskih integracija gube i oni koji blokiraju

Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova ocenila je blokadom evrointegracije njene zemlje gube i oni koji je blokiraju.Siljanovska Davkova je na obeležavanju Ilindena – Dana Republike – na Trgu „Makedonija“ u Skoplju, rekla da je put Severne Makedonije proevropski otijentisan, ali je istakla da se država brani mudrom spoljnom poltikom.

Rekla je da vlasti u Skoplju znaju da svaka zemlja kandidat pravi kompromise u vezi sa prilagođavanjem odnosa i procesa pristupanja ili rešavanjem raznih sporova, ali i da je iskustvo njenje zemje specifično jer postoji stalni niz novih zahteva.

„Ali, naše iskustvo ima jedinstven predznak, kao stalni i nedovršeni niz zahteva koji dovode u pitanje i krše naše suvereno pravo na samoopredeljenje. Činjenica je da ne gubimo samo mi blokadom naših evropskih integracija, već i oni koji nas blokiraju. Svi gubimo“, rekla je Siljanovska Davkova.

Severnoj Makedoniji su zbog bilateralnog problema sa Bugarskom, koji je postao deo Pregovaračkog okvira, blokirani pregovori o prustupanju Evropskoj uniji (EU).

Skoplje je u julu 2022. počelo prvu fazu pregovora sa EU, usvajanjem Pregovaračkog okvira, ali da bi prešlo u drugu fazu i počelo sa otvaranjem poglavlja, Severna Makedonija mora da uvede Bugare u Ustav, što vlada premijera Hristijana Mickoskog ne želi da uradi bez garancija da je to poslednji bilateralni zahtev u pristupnim pregovorima.

(Beta)