U rancu pored Alme i Denisa pronađena i planinarska mačka Macika 

Mala mačka koja je osvajala planinske vrhove i bila zaštitni znak zajednice „Trio Fantastiko“ ostala je uz svoje vlasnike do poslednjeg daha.

Mačka Macika, koja je godinama bila neizostavan deo planinarskih avantura Alme i Denisa Okanovića, pronađena je zajedno sa njima na planini Elbrus, prenosi Klix.ba.

Nažalost, i ona je stradala u velikoj tragediji koja je odnela živote pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Ova vest duboko je pogodila sve koji su poznavali Almu i Denisa, jer je Macika za njih bila punopravni član porodice, a ne običan kućni ljubimac.

Priča o Maciki počela je kada je ovaj bračni par odlučio da udomi malu mačku. Umesto uobičajenog života u kući, pružili su joj priliku da sa njima otkriva šume i planinske vence. Macika je brzo pokazala da poseduje pravi planinarski duh, uspevši da osvoji vrhove i iznad 3.000 metara nadmorske visine. Zajedno su obišli gotovo sve značajnije vrhove u regionu, a njihove zajedničke ekspedicije vodile su ih i širom Evrope.

Preko njihove Fejsbuk zajednice „Trio Fantastiko“, hiljade ljudi je sa oduševljenjem pratilo avanture ovog nesvakidašnjeg trojca. Macika je uvek bila u prvom planu – na ramenima svojih vlasnika, u planinarskom rancu ili kako ponosno pozira na snežnim vrhovima. Poslednji snimci i fotografije, nastali neposredno pre nesreće, prikazivali su Maciku tokom procesa aklimatizacije na surovom Elbrusu.

Spasilačke ekipe pronašle su telo mačke u rancu, tik pored Alme i Denisa. Ostala je uz ljude koji su joj pružili život ispunjen ljubavlju i avanturama kakve malo koja životinja doživi. Njena sudbina ostaje večni simbol neraskidive veze između čoveka i životinje, ali i bolan podsetnik na tešku planinsku nesreću.

(Klix.ba)