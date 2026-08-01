Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše povređena u saobraćajnoj nesreći

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći u petak i posle noći provedene u bolnici danas će biti puštena na kućno lečenje.

Nesreća se dogodila u tunelu Kastelec na primorskom autoputu.

Pirc Musar je zadobila lakše telesne povrede i prevezena je u bolnicu u Izoli, gde je zadržana na posmatranju, objavila je danas Radio-televizija Slovenije. Prema navodima kabineta predsednice, nesreća se dogodila dok se vraćala sa odmora u Hrvatskoj na zvanični događaj u Komendi, čiji je pokrovitelj. Tamo se ovog vikenda održava humanitarna manifestacija najboljeg svetskog bicikliste Tadeja Pogačara pod nazivom Pogi Challenge.

Prema podacima Policijske uprave Kopar, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 17 časova na primorskom autoputu učestvovala su dva službena policijska vozila koja su se kretala u koloni pratnje štićene osobe.

Prema dosad prikupljenim podacima, u nesreći su povređene dve osobe, od kojih je jedna zadobila lakše, a druga teške telesne povrede. Obe su vozilom hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Izoli.

Zbog hitnih intervencija i uviđaja, tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za saobraćaj, a ponovo je otvoren nešto posle 20 časova.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku, saopštila je koparska policija. O nesreći je obavešteno i nadležno odeljenje Specijalizovanog državnog tužilaštva, prenosi RTV Slovenije.

(Pančevac)