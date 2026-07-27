Pančevo Sport

AK „Panonija“ ponovo dominira: Milana Tirnanić i Vladimir Mirkov šampioni Srbije u Kraljevu!

10:16

27.07.2026

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Foto: Ak Panonija

Zlatne medalje sa seniorskog državnog prvenstva, održanog na atletskom stadionu u Kraljevu, ponovo stižu u Pančevo. Atletičari kluba „Panonija“ potvrdili su svoju dominaciju na domaćoj sceni, donoseći gradu nove šampionske titule.

Milana Tirnanić – i dalje bez konkurencije
Najbrža žena Srbije, Milana Tirnanić, još jednom je opravdala ulogu apsolutnog favorita u trci na 100 metara:
Kvalifikacije: Dominantno prva u svojoj grupi sa rezultatom 11.69 sekundi.
Finale: Sa rezultatom 11.71 sekundi rutinski je odbranila titulu i potvrdila status najbrže sprinterke u zemlji.

Foto: AK PanonijaFoto: AK Panonija

Dominacija i rekordi u sportskom hodanju
U disciplini sportskog hodanja na 5000 metara, porodica Mirkov napravila je izuzetan uspeh:

 

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: Ak Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: AK Panonija

Foto: Ak Panonija

Vladimir Mirkov: Ušao je u trku kao favorit, odmah preuzeo vođstvo, a nakon trećeg kilometra pojačao ritam i ostavio drugoplasiranog iza sebe za čak 200 metara. Vladimir je postao seniorski šampion Srbije sa rezultatom 26:20.49. Podsećamo, on je prošle godine dva puta obarao državni rekord (na 3000m u dvorani i 5000m na putu).

Valentina Mirkov: Kao najmlađa takmičarka, Valentina je debitovala u seniorskoj konkurenciji i zauzela visoko peto mesto. Nakon napornih bazičnih priprema na Kopaoniku, u ovoj trci je pomerila lični rekord za čak dva minuta, koji sada iznosi 29:45.13.

 

„Pančevo može da se ponosi ovim atletičarima i novim seniorskim zlatnim medaljama. Atletski klub ‘Panonija’ tako zadržava status kluba sa najvrednijim juniorskim i seniorskim odličjima, a sada sledi letnja pauza i priprema za trke van stadiona“, izjavio je Aleksandar Dragojević, predsednik AK „Panonija“.

 

(Pančevac/AK Panonija)

 

 

 

 

Tagovi

AK Panonija Kraljevo Milana Tirnanić Prvenstvo Srbije u atletici Sportsko hodanje Vladimir Mirkov

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