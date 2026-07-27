AK „Panonija“ ponovo dominira: Milana Tirnanić i Vladimir Mirkov šampioni Srbije u Kraljevu!

Zlatne medalje sa seniorskog državnog prvenstva, održanog na atletskom stadionu u Kraljevu, ponovo stižu u Pančevo. Atletičari kluba „Panonija“ potvrdili su svoju dominaciju na domaćoj sceni, donoseći gradu nove šampionske titule.

Milana Tirnanić – i dalje bez konkurencije

Najbrža žena Srbije, Milana Tirnanić, još jednom je opravdala ulogu apsolutnog favorita u trci na 100 metara:

Kvalifikacije: Dominantno prva u svojoj grupi sa rezultatom 11.69 sekundi.

Finale: Sa rezultatom 11.71 sekundi rutinski je odbranila titulu i potvrdila status najbrže sprinterke u zemlji.

Dominacija i rekordi u sportskom hodanju

U disciplini sportskog hodanja na 5000 metara, porodica Mirkov napravila je izuzetan uspeh:

Vladimir Mirkov: Ušao je u trku kao favorit, odmah preuzeo vođstvo, a nakon trećeg kilometra pojačao ritam i ostavio drugoplasiranog iza sebe za čak 200 metara. Vladimir je postao seniorski šampion Srbije sa rezultatom 26:20.49. Podsećamo, on je prošle godine dva puta obarao državni rekord (na 3000m u dvorani i 5000m na putu).

Valentina Mirkov: Kao najmlađa takmičarka, Valentina je debitovala u seniorskoj konkurenciji i zauzela visoko peto mesto. Nakon napornih bazičnih priprema na Kopaoniku, u ovoj trci je pomerila lični rekord za čak dva minuta, koji sada iznosi 29:45.13.

„Pančevo može da se ponosi ovim atletičarima i novim seniorskim zlatnim medaljama. Atletski klub ‘Panonija’ tako zadržava status kluba sa najvrednijim juniorskim i seniorskim odličjima, a sada sledi letnja pauza i priprema za trke van stadiona“, izjavio je Aleksandar Dragojević, predsednik AK „Panonija“.

(Pančevac/AK Panonija)