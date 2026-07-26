Ovako je bilo na „Žetelačkim danima”

U petak, 24. jula, i u subotu, 25. jula, u Vojlovici su održani 31. „Žetelački dani” – spoj kulture, tradicije i prijateljstva Mađara, Slovaka i Srba. Najveća ovakva manifestacija u Južnom Banatu započela je u 16 sati, 24. jula, izložbom rukotvorina članica velikog broja udruženja žena u Parku reformacije u Vojlovici.

Potom, sat vremena kasnije održana je edukativna radionica za decu, dok je kulturno-umetnički program počeo u 19.30 sati na Letnjoj sceni SKPD-a „Đetvan”.

Ulicama Vojlovice, u subotu u 11 sati, krenuo je defile učesnika ovog događaja: okupljanje je bilo zakazano kod zgrade MZ-a Vojlovica. Tradicionalni balovi održani su prošle večeri u prostorijama MKUD-a „Tamaši Aron” i SKPD-a „Đetvan”.

Naravno, ekipa novinara „Pančevca” bila je dva dana tamo, a razgovarali smo s Ilonom Lečei, sekretarom MKUD-a „Tamaši Aron”, i sa Miroslavom Oravecom, predsednikom SKPD-a „Đetvan”.

Ilona Lečei nam je iznela podatke i lične impresije sa manifestacije:

– SKPD „Đetvan” i MKUD „Tamaši Aron”, uz pomoć Matice Slovačke i Dobrovoljnog vatrogasnog društva, već decenijama unazad, zajednički organizuju ove svečanosti. U petak je bila izložba radova naših vezilja, koje pozivaju goste iz celog Južnog Banata: bilo je veoma bogato sa preko petnaest štandova. Potom je održana edukacija sa decom kako bismo i njih uveli u našu tradiciju. Imali smo uveče kulturno-umetnički program sa gostima iz Mađarske i KUD-om „Stanko Paunović”, čiji članovi dolaze godinama unazad kako bi uveličali manifestaciju.

Dodala je da je i drugi dan prošao u lepoj atmosferi.

– Povorka žetelaca ulicama Vojlovice privukla je veliku pažnju. Mogli su se videti i konji, fijakeri, a bilo je i novih mašina: sve je prošlo savršeno. Posle kraćeg odmora, okupili smo se ponovo na balovima Slovaka i Mađara. Bilo je žive muzike i bogate tombole, a poslužena je i ukusna večera. Najvažnije nam je bilo druženje – kazala nam je Ilona Lečei.

Miroslav Oravec je rekao da je i ove godine održan najveći tradicionalni događaj koji se realizuje u Vojlovici.

Dodao je:

– Ovo je jako velika manifestacija i sami ne bismo mogli da je organizujemo. Svrsishodnu pomoć imamo i od Mesne zajednice Vojlovica, kao i svih ostalih dobronamernih učesnika: veoma nam je drago da se i Grad Pančevo uključio, prepoznavši vrednost „Žetelačkih dana”, pa su proglašeni za gradsku manifestaciju. Počeli smo sa velikim bazarom, a nastavili sa edukacijom za decu: njima se posvećuje velika pažnja jer nam je veoma bitno da se najmlađima objasni koliko je važno da zrno žita i hleb budu na stolu – jer je to život.

On je takođe zahvalio svim učesnicima kulturno-umetničkog programa i dodao da se i prvi ansambl KUD-a „Đetvan” pokazao u najboljem svetlu. Naglasio je da se program obavezno, svake godine, pravi na tri jezika: srpskom, mađarskom i slovačkom.

– Centralna manifestacija – defile – počela je skečom, tokom kog razgovaraju dva paora, Mađar i Slovak, i uvek ima zanimljivih situacija. Kombajni, traktori, žeteoci su zatim prošli ulicama Vojlovice. Deca i omladina se najčešće oblače u tradicionalne nošnje, kao i brojni stariji, pa se zatim igra i zabavlja, što je i suština, da svi budu lepo raspoloženi. Tradicionalnim balovima sve se okončava svake godine, a veselje traje uvek do zore – zaključio je Oravec.

Tako su za nama ostali 31. „Žetelački dani” na kojima su svi događaji odisali bliskošću ljudi triju nacija.

(Pančevac / S. Trajković)

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