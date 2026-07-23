Takse u Pančevu 2026: Za administrativne poslove

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Koliko su takse za žalbe na rešenja i zaključke, razne zahteve, rešenja… u Pančevu
15:00
23.07.2026
Koliko su takse za žalbe na rešenja i zaključke, razne zahteve, rešenja… u Pančevu
– Za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovom odlukom nije drugačije propisano – 161 dinara
– Za zahtev za davanje mišljenja o primeni gradskih propisa– 690 dinara
– Za rešenja koja donosi Gradska uprava, ako ovom odlukom nije drugačije propisano– 481,00 dinara
– Za izdavanje uverenja i drugih isprava na osnovu evidencije, ako ovom odlukom nije drugačije propisano (član 29. ZUP-a) – 290 dinara
– Za izdavanje uverenja i drugih isprava na osnovu sprovedenog postupka (član 30. ZUP-a) – 328 dinara
– Za žalbu, odnosno prigovor protiv rešenja, ako ovom odlukom nije drugačije propisano– 328 dinara
– Za žalbu protiv zaključka, ako ovom odlukom nije drugačije propisano– 290 dinara
– Za uložene vanredne pravne lekove– 1.930 dinara
(Pančevac)
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