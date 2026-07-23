Takse u Pančevu 2026: Za administrativne poslove

Koliko su takse za žalbe na rešenja i zaključke, razne zahteve, rešenja… u Pančevu

– Za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovom odlukom nije drugačije propisano – 161 dinara

– Za zahtev za davanje mišljenja o primeni gradskih propisa– 690 dinara

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se:

– Za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu, odnosno podnesku;

– Za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

– Za zahtev za ostvarivanje prava lica povodom obrade podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

– Za rešenja koja donosi Gradska uprava, ako ovom odlukom nije drugačije propisano– 481,00 dinara

– Za izdavanje uverenja i drugih isprava na osnovu evidencije, ako ovom odlukom nije drugačije propisano (član 29. ZUP-a) – 290 dinara

– Za izdavanje uverenja i drugih isprava na osnovu sprovedenog postupka (član 30. ZUP-a) – 328 dinara

Napomena:

Ako se donosi jedno rešenje ili izdaje uverenje i druga isprava po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje, uverenje ili druga isprava uručuje.

– Za žalbu, odnosno prigovor protiv rešenja, ako ovom odlukom nije drugačije propisano– 328 dinara

– Za žalbu protiv zaključka, ako ovom odlukom nije drugačije propisano– 290 dinara

Napomena:

Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv rešenja, odnosno zaključka od strane više lica obveznika takse, taksa po ovom tarifnom broju plaća se prema broju rešenja, odnosno zaključaka koja se osporavaju žalbom.

– Za uložene vanredne pravne lekove– 1.930 dinara

(Pančevac)

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