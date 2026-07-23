IZAŠAO „PANČEVAC”: Ko čita, ne skita!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 24. jula je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: Bela stena, pančevački raj tokom leta; šta kaže kompetentna gradska publika o tome šta treba čitati; odakle nam tako dobre lubenice na pijacama…

„Pančevac” piše i o tokovima misli Gordana Vlajić, pametne dame, o tome šta ima na jezeru u Kačarevu, kako su počeli radovi na stvaranju fekalne kanalizacije na Staroj misi… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Ekskluzivno za „Pančevac” Slave Bojadžievski, direktor JP-a „Urbanizam”, objasnio je šta je poenta šest planskih akata koji su doneti na prethodnoj sednici Skupštine grada.

Između ostalog je rekao:

– Planski dokument koji je od posebne važnosti za Grad Pančevo je Izmena i dopuna plana generalne regulacije Celina 8 – Petrohemija, Azotara i Rafinerija – čija je izrada započeta 2024. Cilj izrade Izmena i dopuna plana je prenamena u okviru kompleksa HIP Azotara gde se, umesto hemijske industrije, koja je u periodu druge polovine 20. veka funkcionisala u okviru kompleksa Južne industrijske zone, sada planira „Data centar”. Iako relativno nova oblast za nas, stvaranje planskog osnova za izgradnju objekata „Data centra” predstavljalo je veliki izazov.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(„Pančevac” / S. T.)

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