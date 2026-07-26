Pančevka Dunja Milojević predvodi Srbiju na Evropskom ekipnom šampionatu mladih u Češkoj

Mlada i talentovana šahistkinja iz Pančeva, Dunja Milojević, braniće boje reprezentacije Srbije na prestižnom Evropskom ekipnom prvenstvu mladih u šahu, koje se u organizaciji Evropske šahovske unije (ECU) održava u češkom gradu Pardubice. Takmičenje okuplja rekordan broj od 65 ekipa i 218 takmičara iz celog koda.

Veliko priznanje za pančevački šah

Poziv u nacionalnu selekciju predstavlja krunu dosadašnjeg rada pančevačke šahistkinje, ali i još jedan ogroman uspeh za njen matični Šah klub „Aljehin“. Iz ovog pančevačkog kluba ističu da je Dunja svojim radom i borbenošću zaslužila mesto među elitom, te da njen uspeh ujedno slavi i ceo pančevački sport.

Prethodni uspeh: Podsetimo, Dunja Milojević je već prošle godine sa reprezentacijom ostvarila istorijski plasman, kada je Srbija na Evropskom prvenstvu u Sloveniji zauzela visoko 5. mesto u Evropi.

Prilika za sticanje međunarodnog iskustva

Evropski šampionat u Češkoj traje od 25. jula do 2. avgusta. Igra se ukupno 7 kola po švajcarskom sistemu, a turnir donosi okršaje sa najperspektivnijim mladim igračima Evrope.

Iz Šah kluba „Aljehin“ Dunji i celoj reprezentaciji Srbije upućene su iskrene čestitke uz želje za što boljim plasmanom i sigurnom igrom na tabli. Za Pančevo je ovo ujedno sjajna uvertira pred tradicionalni međunarodni turnir „Pančevo Open 2026“ koji u organizaciji istog kluba startuje već 1. avgusta.

(Pančevac)