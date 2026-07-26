Deliblatska peščara: Borba sa vetrom i vatrom na terenu

U Specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara buknuo je veliki požar koji je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na površini većoj od pet hektara. Sektor za vanredne situacije potvrdio je da u požaru nema povređenih osoba niti ugroženih stambenih objekata.

Gašenje vatrene stihije od samog jutra otežava jak vetar koji ubrzava širenje plamena kroz gustu borovu šumu. Zbog ozbiljnosti situacije, na teren su upućene mešovite spasilačke ekipe iz više okolnih opština.

Ljudstvo i tehnika: Na licu mesta nalazi se 13 vatrogasaca-spasilaca sa šest vozila.

Dobrovoljci: U akciju je uključeno i osam članova lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Pravci delovanja: Ekipe na teren su stigle iz Vršca, Pančeva, Bele Crkve, Kovina i Alibunara.

View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije)

Podrška iz vazduha

Usled nepovoljnih vremenskih uslova, MUP je na teren hitno uputio helikopter „Super puma“

Helikopterske jedinice. Ova letelica iz vazduha izbacuje velike količine vode direktno na najkritičnija žarišta kako bi pomogla snagama na zemlji da lokalizuju i u potpunosti obuzdaju požar.

(Pančevac)

10 sites