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Maja Vitman: Investiranje u budućnost

Počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacije na Staroj misi

12:09

22.07.2026

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Foto: Gradska uprava
Foto: Gradska uprava

Pripremni radovi na realizaciji jednog od najznačajnijih komunalnih i kapitalnih projekata za stanovnike naselja Stara Misa – izgradnji fekalne kanalizacione mreže – krenuli su 22. jula.

Gradska menadžerka Maja Vitman bila je na licu mesta. Rekla je:

– Grad Pančevo nastavlja sa snažnim kapitalnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, sledeći politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, koja je zasnovana na investicijama, izgradnji, stabilnosti i ispunjavanju datih obećanja građanima. Zahvaljujući takvoj politici, danas realizujemo projekte koji su decenijama čekali na svoju realizaciju i koji direktno doprinose višem kvalitetu života naših sugrađana. Posebno želim da istaknem da je ovaj kapitalni projekat direktno finansiran iz budžeta grada Pančeva, što je dokaz domaćinskog i odgovornog upravljanja javnim finansijama. Stabilan gradski budžet omogućava nam da velika sredstva usmeravamo u infrastrukturne projekte koji ostaju trajna vrednost za buduće generacije.

Foto: Gradska upravaFoto: Gradska uprava

Radovi se izvode fazno, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje postojeće infrastrukture i ispoštovali svi tehnički uslovi neophodni za izgradnju kanalizacione mreže. Tokom izvođenja radova, kako je kazala Maja Vitman, „posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti saobraćaja, dobroj organizaciji gradilišta i pravovremenom informisanju građana”.

Izgradnja fekalne kanalizacije planirana je u tri celine i šest faza, ukupne dužine oko 5.800 metara, a biće obuhvaćeno 12 ulica. Prvi deo radova, čija vrednost iznosi 240.251.080 dinara, podeljen je u šest faza. Prva faza obuhvata početak radova na raskrsnici Kozaračke i Majevičke ulice, prema Zlatiborskoj ulici, kao i izgradnju priključka u Vojvođanskoj ulici za Majevičku ulicu i izgradnju mreže u Majevičkoj ulici do Kozaračke ulice. Upravo na ovoj deonici izvode se i najzahtevniji radovi, jer je dubina iskopa mestimično i do pet metara.

Druga faza podrazumeva nastavak radova u Kozaračkoj ulici, prema Ulici Latice ruža. Treća faza obuhvata izgradnju kanalizacione mreže u Ulici Latice ruža, nastavak radova u Laloškoj ulici, kao i u Kozaračkoj ulici, od Ulice Latice ruža prema Banijskoj ulici, do rafinerijske pruge. Tokom četvrte faze radiće se u Ulici Olge Smederevac i u Ulici Milorada Pavića. Peta faza obuhvata izgradnju kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici, Ulici Ljubice Hadži Pavlović i Ulici pančevačkih šampiona. Šesta faza predviđa završetak radova u Zlatiborskoj ulici, čime će biti završena prva celina ovog velikog infrastrukturnog projekta.

Naravno, sledi realizacija druge celine, koja obuhvata izgradnju fekalne kanalizacije u Oplenačkoj ulici, u dužini od oko 690 metara, u vrednosti od 24,7 miliona dinara, kao i treće celine, koja predviđa izgradnju kanalizacije u Ulici slavnih Slovena, u dužini od oko 690 metara, što će koštati 6,8 miliona dinara.

Foto: Gradska upravaFoto: Gradska uprava

Završetkom svih planiranih radova biće stvoreni uslovi za priključenje oko 350 domaćinstava na gradsku fekalnu kanalizaciju, što predstavlja jedan od najvažnijih koraka u unapređenju komunalne infrastrukture ovog dela Pančeva. Gradska menadžerka je potcrtala:

– Želimo da građanima maksimalno olakšamo priključenje na novu mrežu. Zato je, u saradnji sa JKP-om „Vodovod i kanalizacija”, omogućena izrada grupnog projekta priključaka, čime će troškovi pribavljanja lokacijskih uslova i ostale dokumentacije biti značajno manji nego u slučaju pojedinačne izrade projekata. Pozivamo sve zainteresovane građane da se blagovremeno prijave preko MZ-a „Mladost” i prisustvuju drugom informativnom sastanku, koji će biti održan 24. jula, u 18 sati, u prostorijama mesne zajednice. Na tom sastanku predstavnici Grada Pančeva, JKP-a „Vodovod i kanalizacija” i izvođača radova odgovoriće na sva pitanja i pružiti sve neophodne informacije o postupku priključenja.

 

 

 

Maja Vitman je dodala da je „politika kontinuiteta, stabilnosti i razvoja, omogućila da danas govorimo o novim putevima, vodovodima, kanalizaciji, vrtićima, sportskim objektima i brojnim drugim investicijama koje ostaju kao nasleđe budućim generacijama”. Zaključila je:

– Grad Pančevo će i u narednom periodu nastaviti da odgovorno upravlja budžetom i direktno ulaže u kapitalne projekte, jer je svaka investicija u komunalnu infrastrukturu investicija u zdravlje, bezbednost i bolji život naših građana. Zahvaljujem stanovnicima Stare Mise na razumevanju, strpljenju, saradnji i poverenju koje nam ukazuju. Uverena sam da ćemo zajedničkim radom uspešno realizovati ovaj važan projekat.

(Pančevac / S. T.)

Pančevo lider u Vojvodini po broju novih stanovnika

 

Tagovi

fekalna kanalizacija Maja Vitman Stara Misa

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