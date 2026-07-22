Maja Vitman: Investiranje u budućnost

Pripremni radovi na realizaciji jednog od najznačajnijih komunalnih i kapitalnih projekata za stanovnike naselja Stara Misa – izgradnji fekalne kanalizacione mreže – krenuli su 22. jula.

Gradska menadžerka Maja Vitman bila je na licu mesta. Rekla je:

– Grad Pančevo nastavlja sa snažnim kapitalnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, sledeći politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, koja je zasnovana na investicijama, izgradnji, stabilnosti i ispunjavanju datih obećanja građanima. Zahvaljujući takvoj politici, danas realizujemo projekte koji su decenijama čekali na svoju realizaciju i koji direktno doprinose višem kvalitetu života naših sugrađana. Posebno želim da istaknem da je ovaj kapitalni projekat direktno finansiran iz budžeta grada Pančeva, što je dokaz domaćinskog i odgovornog upravljanja javnim finansijama. Stabilan gradski budžet omogućava nam da velika sredstva usmeravamo u infrastrukturne projekte koji ostaju trajna vrednost za buduće generacije.

Radovi se izvode fazno, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje postojeće infrastrukture i ispoštovali svi tehnički uslovi neophodni za izgradnju kanalizacione mreže. Tokom izvođenja radova, kako je kazala Maja Vitman, „posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti saobraćaja, dobroj organizaciji gradilišta i pravovremenom informisanju građana”.

Izgradnja fekalne kanalizacije planirana je u tri celine i šest faza, ukupne dužine oko 5.800 metara, a biće obuhvaćeno 12 ulica. Prvi deo radova, čija vrednost iznosi 240.251.080 dinara, podeljen je u šest faza. Prva faza obuhvata početak radova na raskrsnici Kozaračke i Majevičke ulice, prema Zlatiborskoj ulici, kao i izgradnju priključka u Vojvođanskoj ulici za Majevičku ulicu i izgradnju mreže u Majevičkoj ulici do Kozaračke ulice. Upravo na ovoj deonici izvode se i najzahtevniji radovi, jer je dubina iskopa mestimično i do pet metara.

Druga faza podrazumeva nastavak radova u Kozaračkoj ulici, prema Ulici Latice ruža. Treća faza obuhvata izgradnju kanalizacione mreže u Ulici Latice ruža, nastavak radova u Laloškoj ulici, kao i u Kozaračkoj ulici, od Ulice Latice ruža prema Banijskoj ulici, do rafinerijske pruge. Tokom četvrte faze radiće se u Ulici Olge Smederevac i u Ulici Milorada Pavića. Peta faza obuhvata izgradnju kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici, Ulici Ljubice Hadži Pavlović i Ulici pančevačkih šampiona. Šesta faza predviđa završetak radova u Zlatiborskoj ulici, čime će biti završena prva celina ovog velikog infrastrukturnog projekta.

Naravno, sledi realizacija druge celine, koja obuhvata izgradnju fekalne kanalizacije u Oplenačkoj ulici, u dužini od oko 690 metara, u vrednosti od 24,7 miliona dinara, kao i treće celine, koja predviđa izgradnju kanalizacije u Ulici slavnih Slovena, u dužini od oko 690 metara, što će koštati 6,8 miliona dinara.

Završetkom svih planiranih radova biće stvoreni uslovi za priključenje oko 350 domaćinstava na gradsku fekalnu kanalizaciju, što predstavlja jedan od najvažnijih koraka u unapređenju komunalne infrastrukture ovog dela Pančeva. Gradska menadžerka je potcrtala:

– Želimo da građanima maksimalno olakšamo priključenje na novu mrežu. Zato je, u saradnji sa JKP-om „Vodovod i kanalizacija”, omogućena izrada grupnog projekta priključaka, čime će troškovi pribavljanja lokacijskih uslova i ostale dokumentacije biti značajno manji nego u slučaju pojedinačne izrade projekata. Pozivamo sve zainteresovane građane da se blagovremeno prijave preko MZ-a „Mladost” i prisustvuju drugom informativnom sastanku, koji će biti održan 24. jula, u 18 sati, u prostorijama mesne zajednice. Na tom sastanku predstavnici Grada Pančeva, JKP-a „Vodovod i kanalizacija” i izvođača radova odgovoriće na sva pitanja i pružiti sve neophodne informacije o postupku priključenja.

Maja Vitman je dodala da je „politika kontinuiteta, stabilnosti i razvoja, omogućila da danas govorimo o novim putevima, vodovodima, kanalizaciji, vrtićima, sportskim objektima i brojnim drugim investicijama koje ostaju kao nasleđe budućim generacijama”. Zaključila je:

– Grad Pančevo će i u narednom periodu nastaviti da odgovorno upravlja budžetom i direktno ulaže u kapitalne projekte, jer je svaka investicija u komunalnu infrastrukturu investicija u zdravlje, bezbednost i bolji život naših građana. Zahvaljujem stanovnicima Stare Mise na razumevanju, strpljenju, saradnji i poverenju koje nam ukazuju. Uverena sam da ćemo zajedničkim radom uspešno realizovati ovaj važan projekat.

(Pančevac / S. T.)

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