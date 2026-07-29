Kulturna dešavanja Južni Banat

Otvorena 58. Likovna kolonija: Umetnici stvaraju na Devojačkom bunaru

12:00

29.07.2026

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Foto: Likovna kolonija Deliblatski pesak/Dušan Janković

Tradicionalna, 58. po redu Likovna kolonija „Deliblatski pesak Pančevo“ uspešno je započela sa radom u petak, 24. jula. Manifestacija je i ove godine okupila brojne umetnike koji inspiraciju pronalaze i stvaraju u jedinstvenom i inspirativnom prirodnom ambijentu ove jedinstvene evropske pustinje.
Organizatori ističu da radovi nastaju u izuzetnoj atmosferi, a prirodne lepote Devojačkog bunara pružaju savršenu scenografiju za kreativno izražavanje likovnih stvaralaca.

Upućen je i otvoren poziv svim ljubiteljima umetnosti i posetiocima da posete koloniju na Devojačkom bunaru i iz prve ruke osete stvaralačku energiju. Vrata kolonije otvorena su za javnost tokom naredna tri dana prema sledećem rasporedu:
Sreda: od 17 časova
Četvrtak: od 10 časova pa do kraja dana
Petak: od 10 časova pa do kraja dana

Posetioci će imati jedinstvenu priliku da razgovaraju sa umetnicima, prate proces nastajanja umetničkih dela i uživaju u spoju prirode i kulture.

(Pančevac)

Tagovi

Deliblatski pesak Devojački Bunar Likovna kolonija Pančevo umetnost

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