Gradonačelnik: Mesto susreta sporta i dobre energije

Fit park „Tamiš”, koji se prostire na oko 1.600 kvadratnih metara i ima 26 najsavremenijih sprava za trening i rekreaciju raspoređenih u tri funkcionalne zone za vežbanje – svečano je otvorio danas gradonačelnik Aleksandar Stevanović.

– Želeli smo da stvorimo mesto na kome će fizička aktivnost biti dostupna svima, na otvorenom, u prijatnom okruženju. Ovo je plod želja i potreba Pančevki i Pančevaca. Na predlog sugrađanki i sugrađana da žele grad sa više prostora za zdrav život, rekreaciju i druženje, danas tu ideju pretvaramo u konkretan rezultat. Radi se o još jednom velelepnom sportsko-rekreativnom centru i koraku u stvaranju Pančeva po meri građana. Tu su i trim staza, stolovi za stoni tenis i tekbol, ali i brojni drugi sadržaji koji ovaj prostor čine mestom za sport, rekreaciju, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena – rekao je gradonačelnik.

Dodao je:

– Svi mogu da dođu, vežbaju i provedu vreme u novom kompleksu. Čak 11 sprava je prilagođeno osobama sa invaliditetom, pa je vežbanje dostupno svima, bez izuzetka i ponosni smo što je Pančevo grad bez barijera. A ono najvažnije je da je korišćenje sportsko-rekreativnog centra potpuno besplatno, bez članarina i ograničenja: mi smo prvi grad u Srbiji koji ovako nešto ima.

U modernom, na ovim prostorima jedinstvenom Fit parku, građani će preko aplikacije – skeniranjem QR kodova, moći da dobiju predloge treninga i programe vežbanja direktno na svom mobilnom telefonu. Na taj način spajaju se sport, tehnologija i savremene navike.

Atletičarka AK „Panonija” Milena Tirnanić, koja je već zaslužila odličja državnog i balkanskog prvaka, a učestvovala je i u polufinalu na evropskom prvenstvu, iznela je svoje utiske: – Mislim da je ovo odlična stvar za sve one koji žele da rade na kondiciji i na zdravlju, što je jako važno. Hvala Gradu Pančevu što je to omogućio narodu u našoj lokalnoj zajednici. Ovde su mi najinteresantnije najteže sprave za vežbanje. Sigurna sam da će fit-park biti pun ljudi željnih rekreacije i zdravog života.

Stevanović je naglasio:

– Ovo nije izolovana investicija. Ona je deo politike Grada Pančeva da kontinuirano ulaže u sadržaje koji direktno unapređuju svakodnevni život naših građana. U prethodnom periodu ulagali smo u sportsku infrastrukturu, dečja igrališta, uređenje javnih površina, a sa tim nastavljamo. Želim da zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, jer ovakvi sadržaji ostaju gradu, a svakodnevno će ih koristiti naši sugrađani.

U saradnji sa Sportskim savezom Pančeva, biće organizovani i različiti sportski i rekreativni programi za decu, mlade, rekreativce i starije, kako bi Fit park „Tamiš” zaista postao mesto okupljanja, druženja i promocije zdravih životnih navika. Gradonačelnik je potcrtao:

– Naš cilj je jednostavan: da svaki deo Pančeva bude mesto u kome ljudi imaju dobre uslove za život, sport, rekreaciju i druženje. Zato vas pozivam da ovaj Fit park koristite i da ga čuvamo zajedno. Neka kej, kao i do sada, bude mesto na koje ćemo dolaziti svakog dana, mesto susreta, aktivnosti i dobrog raspoloženja. Dragi moji sugrađani, dođite, koristite Fit park „Tamiš”, vežbajte, družite se i čuvajte ga, jer je on napravljen za vas i zbog vas. Želim vam mnogo dobrih treninga i još više lepih trenutaka u Fit parku „Tamiš”, da služi svim generacijama i bude mesto na koje ćemo dolaziti godinama. Zato, svečano otvaram novo mesto susreta sporta i dobre energije za sve naše sugrađane!

Stevanović je zaključio rečima da će Grad Pančevo i u narednom periodu nastaviti da ulaže u ono što ostaje našim sugrađankama sugrađanima – u infrastrukturu, sport, zelene površine i javne sadržaje. Projekat je realizovan na inicijativu Pančevki i Pančevaca, u saradnji Grada Pančeva i Sportskog saveza Pančeva, uz podršku Ministarstva turizma i omladine.

(Pančevac / S. T.)

Najnovija vest: Vatra u Deliblatskoj peščari nije se širila u poslednja 24 sata