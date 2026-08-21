GLOGONJ: Prenošenje tradicije Rumuna na nova pokolenja

Festival muzike, folklora i tradicije rumunske zajednice u Srbiji okupio je oko 1.500 učesnika iz 13 mesta, pa je dvorište Osnovne škole „4. oktobar” u Glogonju, 20. avgusta, pretvoreno u veliku festivalsku pozornicu.

Gradonačelnik Aleksandar Stevanović je otvarajući festival rekao:

– Grad Pančevo je grad koji je poznat po tome što u njemu žive ljudi različitih nacionalnosti, vera i kultura. To je činjenica na koju smo izuzetno ponosni i jedno od naših najvećih bogatstava. Ovaj festival nam pokazuje koliko je važno da čuvamo tradiciju i da je prenosimo na nova pokolenja, ali i koliko je važno da budemo zajedno, da se razumemo i sarađujemo.

Svečanom otvaranju festivala prethodila su obraćanja predsednika festivala Viorela Balađana, predsednika Organizacionog odbora iz Glogonja Lucijana Rođana, potpredsednika Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine Stevana Mihailova i prve saradnice Ambasade Rumunije u Beogradu Anke Pope. Govornici su istakli da je festival najveća manifestacija rumunske zajednice u Srbiji, koji kroz pesmu, igru, muziku i tradicionalnu nošnju predstavljaju bogato kulturno nasleđe Rumuna u Vojvodini. Učesnicima su dodeljene zahvalnice i simbolični pehari.

Stevanović je podvukao da različitosti ne predstavljaju prepreku, već bogatstvo koje povezuje ljude i zajednice.

– Iako pričamo različitim jezicima i negujemo različite tradicije, svi mi živimo ovde, zajedno gradimo naš grad, našu pokrajinu i našu Republiku Srbiju. Zato su ovakve manifestacije mnogo više od kulturnih događaja, one su mesta susreta, upoznavanja, razumevanja i zajedništva. Želim da zahvalim organizatorima i svima koji decenijama ulažu trud kako bi festival živeo i čuvao od zaborava specifičnost jednog naroda, njegovu kulturu i tradiciju – poručio je gradonačelnik.

Program je otvoren izložbom i predstavljanjem rumunske narodne nošnje za igru, odnosno odevnih predmeta sačuvanih u porodičnim devojačkim sanducima. Time je festival još pre prvih tonova muzike pokazao da tradicija nije samo ono što se izvodi na sceni, već i ono što se generacijama čuva u porodicama. U nastavku večeri publika je uživala u nastupima domaćina – KUD-a „Veselija” iz Glogonja, kao i brojnih gostujućih horova, orkestara i folklornih ansambala iz rumunskih sredina širom Vojvodine.

Tokom druge festivalske večeri, u petak, 21. avgusta, predstaviće se vokalni i instrumentalni solisti uz pratnju orkestra Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine i folklorni ansambali gostiju iz Rumunije. Parada rumunskih duvačkih orkestara iz Vojvodine će obeležiti završno veče, u subotu, 22. avgusta, uz nastupe gostujućih folklornih ansambala i Folklorne sekcije Doma kulture „Mladost” iz Glogonja, a festival će biti zatvoren dodelom nagrada učesnicima.

Ovaj veliki kulturno-umetnički događaj je potvrda da multikulturalnost, različitost i zajedništvo predstavljaju jednu od najvećih vrednosti ovog kraja. Festival se održava pod pokroviteljstvom i uz podršku Grada Pančeva i relevantnih institucija i organizacija rumunske zajednice, a tokom tri dana Glogonj je mesto susreta Rumuna iz različitih sredina, ali i svih građana koji žele da upoznaju i dožive bogatstvo njihove tradicije.

(Pančevac / S. T.)

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