IZAŠAO „PANČEVAC”: Čitati, i u gradu i kod kuće!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 21. avgusta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: vatrena stihija u Deliblatskoj peščari ne jenjava – sve informacije sa lica mesta; sistematsko uništavanje komaraca u Pančevu u toku – treba zaštititi pčele; uskoro će septembar – kako dete pripremiti za povratak u školu…

Uz to, „Pančevac” piše o tome kako je i kada stotinu pančevačkih ulica odjednom dobilo imena, na koji način razmišlja rukometaš Milan Đekić, šta ima novo na rajskoj Beloj steni… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Fit park „Tamiš”, koji se prostire na oko 1.600 kvadratnih metara i ima 26 najsavremenijih sprava za trening i rekreaciju raspoređenih u tri funkcionalne zone za vežbanje – svečano je, 19. avgusta, otvorio gradonačelnik Aleksandar Stevanović.

– Želeli smo da stvorimo mesto na kome će fizička aktivnost biti dostupna svima, na otvorenom, u prijatnom okruženju. Ovo je plod želja i potreba Pančevki i Pančevaca. Predlog sugrađanki i sugrađana bio je da žele više prostora za zdrav život, rekreaciju i druženje, pa smo tu ideju pretvorili u konkretan rezultat. Radi se o još jednom velelepnom sportsko-rekreativnom centru i koraku u stvaranju Pančeva po meri građana.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

POLEN U PANČEVU: Ambrozija još nije u crvenom