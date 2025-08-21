Evo šta je „planetarno zdrava ishrana“, smanjuje rizik od raka

Tokom poslednjih nekoliko godina sve se češće spominje ishrana koja istovremeno čuva i naše zdravlje i planetu.

Naučnici i stručnjaci ističu da promena prehrambenih navika ne utiče samo na telesnu težinu i nivo energije, već i na dugoročni rizik od ozbiljnih bolesti. Ipak, ključ nije u strogom odricanju nego u tome šta češće biramo i koliko dosledno.

Dakle, radi se o „planetarno zdravoj ishrani“ (planetary health diet) – modelu koji je 2019. razvila EAT-Lancet komisija, s ciljem očuvanja ljudskog zdravlja i održivosti okoline.

Šta je „planetarno zdrava ishrana“

U praksi to znači da ishrana sadrži pretežno biljne namirnice: voće, povrće, celovite žitarice, mahunarke, orašaste plodove i zdrave masnoće. Male količine ribe, živine i mlečnih proizvoda takođe su uključene, dok su dodati šećeri, prerađeno meso i rafinisane žitarice svedeni na minimum.

– U ovoj ishrani većina proteina dolazi iz biljnih izvora – pojašnjavaju naučnici, prenosi EatingWell.

Dijetetski ciljevi takođe sugerišu da prosečnoj odrasloj osobi treba 2500 kcal dnevno. Iako će se ova količina razlikovati u zavisnosti od starosti, pola, nivoa aktivnosti i zdravstvenog profila, prekomerna konzumacija je rasipanje hrane sa zdravstvenim i ekološkim troškovima.

„Ne morate odmah da drastično menjate način ishrane“

U velikoj analizi koja je obuhvatila više od 200.000 ljudi iz UK Biobanke, naučnici su otkrili da svako povećanje usklađenosti s „planetarno zdravom ishranom“ smanjuje rizik od smrti za tri odsto i rizik od raka pluća za devet odsto.

Nisu pronašli značajnu povezanost s bolestima srca, ali napominju da je udeo ispitanika koji su zaista sledili ovaj način ishrane bio relativno nizak. To znači da su rezultati obećavajući, ali ih treba tumačiti s oprezom.

Uprkos ograničenjima studije, stručnjaci naglašavaju brojne prednosti povećanog unosa biljnih namirnica. Među njima su jačanje crevne mikrobiotike i smanjenje upala do boljeg unosa vlakana, antioksidanata i zdravih masnoća.

– Ne morate odmah drastično da menjate način ishrane – počnite s malim koracima, poput orašastih plodova i voća kao međuobroka – poručuju autori.

(Pančevac)

