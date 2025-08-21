Najopasniji manipulatori: Rođeni u ovom znaku imaju dva lica, lažan osmeh i hladan um

Njihov šarm i prijateljski osmeh mogu da zavaraju svakoga, ali ispod prividne topline krije se proračunata strategija.

Astrolozi tvrde da postoje četiri znaka koja su poznata po tome da su skloni laganju.

Blizanci

Ovaj znak poznat je po svojoj dvostrukoj prirodi, pa nije iznenađenje da su Blizanci često skloni laganju. Oni mogu lako prikrivati ​​svoje prave osećaje i pretvarati se da su nešto što nisu.

Vaga

Vage su vrlo društvene i nastoje da se svi oko njih osećaju ugodno, čak i ako to znači da će morati malo izmeniti istinu. One se često drže sredine, pa će ponekad reći malu belu laž kako bi izbegle sukob.

Škorpije

Škorpije su poznate po svojoj tajnovitosti i želji da zadrže kontrolu. Oni mogu lako izostaviti istinu ili čak lagati kako bi postigli svoje ciljeve.

Ribe

Ribe su vrlo osetljive i žele se osećati prihvaćeno u društvu. Zbog toga će ponekad izmišljati priče ili lagati kako bi se svidele drugima ili izbegle sukobe.

Iako su ovi znakovi na glasu kao najveći horoskopski lažljivci, važno je zapamtiti da svaka osoba ima jedinstvene osobine i karakteristike, prenosi Index.hr.

(Pančevac)