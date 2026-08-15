Šahovski turnir u Ritiševu, po švajcarskom sistemu i borba za rejting bodove

RITIŠEVO – Šahovski klub „Unirea“ u Ritiševu biće domaćin uzbudljivog turnira u šahu koji će se održati u subotu, 22. avgusta 2026. godine. Svečano takmičenje počinje tačno u 19 časova u prostorijama kluba (ulica Mihajla Emineskua bb), dok je upis igrača predviđen najkasnije do 18:45 časova.

Turnir je otvoren za sve kategorije igrača i ljubitelje ove drevne igre – od iskusnih majstora do entuzijasta koji žele da osete pravi takmičarski duh.

Brzopotezni šah i borba za rejting

Takmičenje će se igrati po švajcarskom sistemu u 9 kola, sa atraktivnim tempom igre od 5 minuta po igraču, uz kompjutersko parovanje parova. Budući da je turnir zvanično rejtingovan, ovo predstavlja izvanrednu priliku za sve učesnike da poprave svoj plasman na listi, steknu nova iskustva i odmere snage sa kvalitetnim protivnicima.

Obezbeđena oprema i nagrade za najbolje

Za regularnost svih partija i poštovanje pravila igre biće zadužen poznati sudija Petar Stajić. Domaćin turnira, Šahovski klub „Unirea“, obezbedio je kompletnu tehničku opremu za sve učesnike, uključujući šahovske table, figure i digitalne časovnike.

Kotizacija za učešće na turniru iznosi 500 dinara po igraču. Najuspešniji takmičari koji izbore plasman na pobedničko postolje biće nagrađeni medaljama za osvojeno prvo, drugo i treće mesto. Svi zainteresovani šahisti prijave mogu izvršiti i dobiti dodatne informacije putem broja telefona: 065/6306109 (kontakt osoba Vojna).

(Pančevac/Vršaconline)