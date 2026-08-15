FK Glogonj protiv Hajduka iz Beške danas igra generalnu probu

GLOGONJ – Fudbalski klub Glogonj odigraće u subotu, 15. avgusta, poslednju pripremnu utakmicu pred početak novog prvenstva, a protivnik će biti ekipa FK Hajduk iz Beške.

Ovaj meč predstavlja reprizu uzbudljivog duela iz baraža za popunu Srpske lige Vojvodine, koji je odigran pre nešto više od dva meseca. Susret sa starim rivalom poslužiće kao odlična i ozbiljna provera forme za obe ekipe neposredno pred start sezone.

Utakmica se igra na stadionu u Glogonju sa početkom u 17.30 časova. S obzirom na to da ekipu Glogonja na samom startu prvenstva očekuju dva vezana gostovanja, uprava i igrači pozivaju navijače da dođu u što većem broju i pruže neophodnu podršku sa tribina.

(Pančevac/S.L)