Vršac: Besplatne analize zemljišta za 500 gazdinstava

Grad Vršac će i ove godine finansirati 500 besplatnih analiza poljoprivrednog zemljišta za registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije svih katastarskih opština. Prijem zahteva i uzoraka počinje početkom septembra i trajaće do popune predviđene kvote.

Program će biti realizovan na osnovu ugovora koji je Grad zaključio sa Poljoprivrednom stručnom službom „Agrozavod“ Vršac. Cilj je poljoprivrednim proizvođačima omogućiti ekonomičniju proizvodnju, racionalniju upotrebu mineralnih đubriva i primenu dobre poljoprivredne prakse. U lokalnoj samoupravi ističu da je ova mera posebno značajna u uslovima visokih cena mineralnih đubriva, jer rezultati analiza omogućavaju da se na osnovu stručnih preporuka precizno odredi vrsta i količina hranljivih materija potrebnih za njive, voćnjake i vinograde.

Zahtevi i uzorci zemljišta predavaće se u prostorijama Poljoprivredne stručne službe „Agrozavod“ Vršac, gde će proizvođači dobiti i sve potrebne informacije o pravilnom uzorkovanju i dokumentaciji neophodnoj za učešće u programu. Iz Grada Vršca podsećaju da analize neće biti obavljane za parcele na kojima su spaljeni žetveni ostaci, u skladu sa propisima i principima dobre poljoprivredne prakse.

Oni koji koriste državno poljoprivredno zemljište u zakup, prilikom podnošenja zahteva treba da navedu broj ugovora zaključenog sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Grad Vršac)