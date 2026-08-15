IX Cezarov memorijal u Crepaji: Kulinarsko nadmetanje u kuvanju riblje čorbe 22. avgusta

CREPAJA – U okviru ovogodišnjih Velikogospojinskih dana u Crepaji, u subotu, 22. avgusta, biće održan tradicionalni „IX Cezarov memorijal“, popularno takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Ova manifestacija svake godine okuplja veliki broj kulinarskih majstora i ljubitelja dobre gastronomske ponude.

Organizator ovog događaja je Dom kulture „Mita Živkov Lala“, a takmičarski kotlići biće raspoređeni u parku neposredno ispred zgrade Doma kulture.

Obezbeđena riba za sve takmičare

Organizatori pozivaju sve zainteresovane ekipe i pojedince da se prijave na vreme, obezbede svoje mesto i pokažu kulinarsko umeće u pripremanju ovog tradicionalnog specijaliteta. Kako bi uslovi bili izjednačeni, Dom kulture će obezbediti ribu za sve prijavljene učesnike, dok je na takmičarima da ponesu svoje tajne začine i skuvaju pobedničku čorbu.

Cezarov memorijal i ove godine predstavlja sjajnu priliku za okupljanje meštana i gostiju, druženje na otvorenom i kulinarsko nadmetanje. Ovaj događaj je tek jedan od važnih delova bogatog programa kojim Crepaja tradicionalno obeležava svoje Velikogospojinske dane.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani koji žele da oprobaju svoje umeće kraj kotlića i učestvuju u takmičenju mogu se prijaviti i dobiti sve dodatne informacije o propozicijama manifestacije putem broja telefona: 064/313-8680.

(Pančevac)