Program proslave „Dani Debeljače 2026“: Od narodnog stvaralaštva do sportskih turnira i koncerata

DEBELjAČA – Objavljen je kompletan i izuzetno bogat program tradicionalne manifestacije „Dani Debeljače 2026“, koja će se održavati od sredine avgusta pa sve do početka oktobra. Organizatori su pripremili raznovrsne kulturne, gastronomske, sportske i zabavne sadržaje namenjene svim generacijama meštana i gostiju.

Avgust u znaku tradicije, vašara i čardaša

Proslava počinje „Preobraženskim danima“ koji se održavaju od 16. do 19. avgusta u parku Pravoslavne crkve. Zvanični nastavak programa donosi prepoznatljive gastronomske i kulturne manifestacije:

Petak, 21. avgust (12:00): Tradicionalni „Fontoš kolač“ na parkingu ispred Mesne zajednice, u organizaciji Mađarskog kulturno-umetničkog centra.

Petak, 28. avgust: Robni i stočni vašar na Vašarištu u organizaciji JKP „4. oktobar“.

Subota, 29. avgust (10:00): Predstavljanje narodnog stvaralaštva i tradicionalne kuhinje na platou kod starog Tikreša (izložba rukotvorina, gomboce, đerefle i svinjski paprikaš). Istog dana u 19:00č na Vašarištu biće organizovana bioskopska projekcija filma za decu na otvorenom.

Nedelja, 30. avgust (19:00): „Vive festival“ – Festival mađarskih varoških pesama i čardaša u Domu kulture „Jožef Atila“.

Septembarski sportski program i akcije

Septembar je rezervisan za sportske turnire, ekološke akcije i tradicionalne dečije programe:

4. i 5. septembar (09:00): Veliki dečiji turnir u fudbalu na stadionu FK „Spartak 1911“.

8. i 13. septembar: Prijateljske i prvenstvene kuglaške utakmice u organizaciji KK „Spartak“.

11. septembar: Pozorišna predstava za decu na srpskom jeziku u Domu kulture.

13. septembar (09:00): Radna akcija uređenja centra sela udruženja „Malo selo Velikog srca“.

19. septembar (09:00): Amaterski prvenstveni turnir u stonom tenisu i šahovski turnir, kao i akcija „Čišćenje lavande“ u Velikom kružnom toku u 18:00 časova.

20. septembar: Proglašenje „Ulice za primer“ i nagrađivanje u akciji „Komšija za primer“.

„Kukuruz – dragulj ravnice“ i dolazak FK Partizan

Završnica septembra donosi čuvenu Kukuruzijadu na lokalnoj pijaci, koja se održava u subotu, 26. septembra od 09:00 časova. Program obuhvata humanitarnu prodaju palačinki, izložbu ručnih radova, kao i takmičenje za decu i odrasle u krunjenju kukuruza i skakanju u džakovima. Istog dana u 19:00 časova u Domu kulture biće održan svečani „Kukuruz – dragulj ravnice“ bal.

Posebna sportska poslastica očekuje meštane u nedelju, 27. septembra u 15:30 časova, kada Fudbalski klub „Partizan“ iz Beograda dolazi u goste i igra utakmicu na sportskom centru u Debeljači.

Manifestacija se zvanično završava početkom oktobra dečijim pozorišnim predstavama na mađarskom jeziku (2. i 3. oktobra) i polaganjem venaca na spomenik palim borcima Debeljače (4. oktobra).

(Pančevac/S.L)