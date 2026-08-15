Pančevo Pančevo u slikama

Danas svečano otvaranje 12. Preobraženjskih dana

09:40

15.08.2026

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Printscreen/TV Pančevo

U subotu 15.avgusta u ulici Dimitrija Tucovića ispred Preobraženjskog hrama biće svečano otvorena manifestacije Preobraženjski dani u organizaciji Mesne zajednice Gornji grad i Udruženja žena „Pančevke Gornji grad“ uz podršku grada Pančeva.

Mesna zajednica Gornji grad više od jedne decenije organizuje  manifestaciju Preobražnjski dani  koja okupi veliki broz izlagača, udruženja žena, sportista, književnika i umetnika. Manifestaciju tokom nekoliko dana održavanja poseti i veliki broj ljudi. Ove godine u subotu 15.avgusta  program na  bini u ulici Dimitrija Tucovića  počinje u 18 sati, najavio je Branislav Gligorić – predsednik MZ Gornji grad.

Članice Udruženja žena „Pančevke Gornji grad“ već desetu godinu učestvuju u organizaciji manifestacije. Osim 15. avgusta za kada je pripremljen  bogat program uz učešće velikog broja udruženja žena sa teritorije cele Srbije, ovo udruženje biće prisutno i 17. I 19. avgusta sa svojim proizvodima, rekla je Snežana Marjanov – predsednica UŽ „Pančevke Gornji grad“.

Tokom održavanja manifestacije deo ulice Dimitrija Tucovića,  kod Preobražnjskog hrama biće zatvoren za saobraćaj od 15. do 20. avgusta, najavljuju organizatori. Održavanje manifestacije pomogli su grad Pančevo i Turistička organizacija grada Pančeva uz  mnogobrojne sponzore.

 

(Pančevac/RTV Pančevo)

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Gornji grad prebraženje

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