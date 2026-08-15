Danas svečano otvaranje 12. Preobraženjskih dana

U subotu 15.avgusta u ulici Dimitrija Tucovića ispred Preobraženjskog hrama biće svečano otvorena manifestacije Preobraženjski dani u organizaciji Mesne zajednice Gornji grad i Udruženja žena „Pančevke Gornji grad“ uz podršku grada Pančeva.

Mesna zajednica Gornji grad više od jedne decenije organizuje manifestaciju Preobražnjski dani koja okupi veliki broz izlagača, udruženja žena, sportista, književnika i umetnika. Manifestaciju tokom nekoliko dana održavanja poseti i veliki broj ljudi. Ove godine u subotu 15.avgusta program na bini u ulici Dimitrija Tucovića počinje u 18 sati, najavio je Branislav Gligorić – predsednik MZ Gornji grad.

Članice Udruženja žena „Pančevke Gornji grad“ već desetu godinu učestvuju u organizaciji manifestacije. Osim 15. avgusta za kada je pripremljen bogat program uz učešće velikog broja udruženja žena sa teritorije cele Srbije, ovo udruženje biće prisutno i 17. I 19. avgusta sa svojim proizvodima, rekla je Snežana Marjanov – predsednica UŽ „Pančevke Gornji grad“.

Tokom održavanja manifestacije deo ulice Dimitrija Tucovića, kod Preobražnjskog hrama biće zatvoren za saobraćaj od 15. do 20. avgusta, najavljuju organizatori. Održavanje manifestacije pomogli su grad Pančevo i Turistička organizacija grada Pančeva uz mnogobrojne sponzore.

(Pančevac/RTV Pančevo)