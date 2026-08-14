Novi Pazar: Potpisana Povelja o vraćanju jedinstva Islamske zajednice

NOVI PAZAR – U prostorijama Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru danas je potpisana Povelja o vraćanju jedinstva Islamske zajednice.

Ovaj dokument predstavlja ključni korak ka prevazilaženju duboke podele koja traje još od 2007. godine, kada je došlo do razdvajanja na dve paralelne institucije – Islamsku zajednicu Srbije i Mešihat Islamske zajednice u Srbiji, prenosi silamski sajt SAFF.

Sporazum su, nakon višemesečnih pregovora, potpisali predstavnici obe islamske zajednice. Kao garanti i arbitri celog procesa potpisivanju su prisustvovali i sandžački privrednici i javne ličnosti, u narodu poznati kao muslihuni.

Prema odredbama potpisane povelje, svi pripadnici islamske veroispovesti u Srbiji pripadaju jednoj Islamskoj zajednici čije je sedište u Novom Pazaru, sa neupitnim kulturnim i nacionalnim vezama sa Sarajevom i Reisul-ulemom kao vrhovnim poglavarom. Islamsku zajednicu predvodiće muftija sandžački koji je ujedno predsednik Mešihata, dok svi imami koji su delovali van ovog sistema pristupaju jedinstvenoj instituciji, čime zvanično prestaje postojanje paralelne strukture.

Podsetimo ova povelja je zapravo dogovor dela verskih lidera (prevashodno sandžačkog krila obe strane), ali bez učešća i potpisa zvaničnog Beograda, cela priča o „jedinstvu“ pravno i praktično visi u vazduhu i zavisiće od reakcije države i samog beogradskog muftije.

(Pančevac/Saff)