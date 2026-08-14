Lokalizovan požar u Malom Ritu

Požar koji je danas izbio u Malom Ritu, iako je zahvatio veliku površinu i uprkos vetru koji je menjao smer, brzo i uspešno lokalizovali su vatrogasci i ekipe Javnog komunalnog preduzeća Drugi oktobar, prenosi eVršac.

Radnici vršačkog komunalca su na licu mesta angažovali i dežurne ekipe, koje će pratiti situaciju i reagovati u skladu sa potrebama. Nisu ugroženi niti objekti, niti ljudi, jer je reakcija bila pravovremena.

Vršački Mali Rit predstavlja specifičnu ekološku celinu, ali i prigradsku zonu Vršca. Kada se govori o ovom lokalitetu, najčešće se misli na zaštićeno prirodno stanište, mada naziv obuhvata i istoimeno naselje. Ovo zaštićeno područje III kategorije proglašeno je pod zaštitu 2013. godine.

Prostire se severoistočno od Vršca na površini od 931,20 hektara. Nalazi se u podnožju Vršačkih planina i proteže se oko 11 km duž puta prema selu Veliko Središte. Predeli se sastoje od vlažnih i suvih livada, pašnjaka, tršćaka i retkih šumaraka. Iako su u prošlosti vršeni kanalski radovi, rit je zadržao svoj autohtoni močvarni karakter koji buja tokom vlažnih sezona.

Pored zaštićene prirode, uz sam Gudurički put nalazi se i istoimeno prigradsko naselje. Reč je o manjoj zajednici, par desetina domaćinstava, koja je kroz lokalne ekološke i komunalne akcije Grada Vršca i JKP „Drugi oktobar“ u potpunosti integrisana u sistem redovnog odnošenja otpada i ekološke sanacije. Sve je isto kao i prožle godine, kada je požar ugražavao i Prečistač.

Sajt eVršac podseća, da Grad Vršac obaveštava javnost da su na zajedničkom sastanku predstavnika Grada Vršca, Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Republičke poljoprivredne inspekcije, Poljočuvarske službe, lovočuvara i predstavnika lovačkih udruženja dogovorene pojačane preventivne aktivnosti i intenziviranje kontrole na terenu tokom žetve i postžetvenih radova, sa ciljem sprečavanja požara i zaštite ljudi, imovine, poljoprivrednog zemljišta, šumskih kompleksa i prirodnih dobara.

(eVršac)