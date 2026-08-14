Miholjski susreti sela u Lokvama 15. i 16. avgusta: Bogat dvodnevni program

LOKVE / ALIBUNAR – Manifestacija „Miholjski susreti sela” biće održana predstojećeg vikenda, 15. i 16. avgusta 2026. godine, u naseljenom mestu Lokve, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Alibunar. Organizatori su pripremili raznovrstan kulturno-umetnički, sportski i zabavni program namenjen svim generacijama.

Prvi dan manifestacije, subota 15. avgust, započinje u 10.00 časova takmičenjem u kuvanju gulaša. Sat vremena kasnije, od 11.00 časova, na programu je nastup folklornih ansambala i izvođenje narodne muzike, dok će se u isto vreme najmlađi nadmetati u fudbalu. Popodnevni termini rezervisani su za etno izložbu u 16.00 sati, takmičenje u brzom vezu u 17.00, kao i dečiju radionicu koja počinje u 17.30 časova.

Drugog dana, u nedelju 16. avgusta, akcenat je stavljen na večernju zabavu i najmlađe posetioce. Program otvara mađioničarska predstava u 20.00 časova, nakon čega u 20.40 sledi druženje sa animatorima. Svečano zatvaranje ovogodišnjih „Miholjskih susreta sela” u Lokvama biće obeleženo velikim vatrometom u 21.20 časova.

(Pančevac)