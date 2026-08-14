Večeras donatorsko veče FK Omladinac iz Deliblata za klupski autobus

DELIBLATO – Fudbalski klub „Omladinac“ iz Deliblata organizuje večeras, 14. avgusta 2026. godine, veliku donatorsku večeru pod sloganom „Plavo-beli autobus“. Cilj ove akcije jeste prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu klupskog mini-busa namenjenog prevozu sportista.

Svečani događaj pod krilaticom „Ujedinjeno selo – svi za jedan cilj!“ održaće se u restoranu „Lovačka čarda“ sa početkom u 20.00 časova. Cena ulaznice iznosi 3.500 dinara, a sav prihod od prodaje karata biće direktno usmeren u klupski fond za kupovinu vozila.

Organizatori su za sve goste obezbedili muziku uživo, kao i neograničenu hranu i piće tokom cele večeri. Za one koji večeras nisu u mogućnosti da lično prisustvuju ovom humanitarnom druženju, uprava kluba je otvorila mogućnost uplate direktne donacije na tekući račun FK „Omladinac“ broj 200-2289530101031-96.

(Pančevac/S.L)