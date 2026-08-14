Pančevo Južni Banat

Glogonj ujedinjen za Ognjena 16. avgusta: Igre bez granica i prikupljanje pomoći

17:31

14.08.2026

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GLOGONJ – Meštani Glogonja još jednom pokazuju da su malo selo velikog srca, organizujući veliku humanitarnu akciju za lečenje sedmogodišnjeg dečaka Ognjena Petruševskog. Centralni događaj, „Igre bez granica”, održaće se u nedelju, 16. avgusta 2026. godine, na Sportskom centru (SC) Glogonj sa početkom u 17 časova.

Na ovoj manifestaciji učestvovaće svi lokalni sportski klubovi, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Ženski rukometni klub „Jabuka” iz susednog mesta, kao i brojni humanitarni radnici. Akcija je jedinstvena po tome što su se svi meštani ujedinili kroz različite aktivnosti kako bi pomogli svom malom sugrađaninu.

Za Ognjenovo lečenje potrebno je ukupno 5.300.000 dinara, a do sada je zajedničkim snagama prikupljeno više od 2.800.000 dinara. Pored sportskog događaja, kutije za dobrovoljne priloge biće postavljene i tokom svečanog dočeka moštiju Svetog Nektarija Eginskog, koji se istog dana organizuje u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi u Glogonju.

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Glogonj humanitarna akcija Igre bez granica Ognjen Petruševski SC Glogonj

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