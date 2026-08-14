I to je Pančevo: Plovidba u senci iza mosta

Plovidba

Glava ume da bude vruća bez obzira na spoljnu temperaturu.

Samosvojna je, bar bi trebalo da bude.

Uticaje primamo s dobrodošlicom, i dobre i loše.

Jačaju samosvojnost, potiču misli da plove.

Jasno – navijamo za dobronamerne.

Koliko nam decenija treba da shvatimo…

Da sve osobe nisu takve.

Hvatamo se da uživamo u svojoj naivnosti, besmislenoj veri.

U senci

Kad spustimo gard, primamo direktne udarce.

Bez obzira na to koliko smo vežbali i vežbamo.

Iskustva pomažu, naravno.

Ali neka od njih nam govore da valja pustiti.

One slabije od sebe, posebno.

Ljude koji su nam večito u senci.

Gube se, pobegli bi na svetlo, otputovali.

Pa neka nas udaraju onda, biće im na trenutak bolje.

Iza mosta

Nespojivi su bes i mirno izgovorena rečenica.

Ljubomora i iskrena podrška predmetu ljubomore.

Prekrštene noge koje se tresu i staloženost.

Normalan puls i zaljubljenost.

Skockana, nova frizura i divljački seks.

Promiskuitet i vernost.

Patološki lažov i hvatač neverbalne komunikacije.

Nikada se oni neće, bezbrižno, sresti na mostu.

(Pančevac / Siniša Trajković)

I to je Pančevo: Kroz vrata kaplje pogled