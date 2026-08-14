Sveštenik o rodi u hramu: Priroda i svetinja u savršenom skladu

Ovo je jedan od onih trenutaka koji nas podsete na lepotu, mir i Božiju blizinu. Sve što diše, neka hvali Gospoda", poručuje sveštenik Savo Majstorović.

IDVOR – Društvene mreže i regionalne medije preplavio je nesvakidašnji i dirljiv snimak iz Idvora, rodnog mesta Mihajla Pupina. Tokom nedeljnog bogosluženja u Hramu Svetih Blagovesti, među vernike je potpuno mirno ušetala bela roda, lokalna mezimica po imenu Malena. Ptica je prošetala do same sredine crkve, ostavljajući prisutne u pozitivnom šoku, prenosi RTV Kovačica.

Ovaj trenutak zabeležio je mobilnim telefonom meštanin i snimak je najpre podelio u grupi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, nakon čega je svedočanstvo o ovoj neobičnoj „gošći“ postalo viralno širom Balkana.

Sveštenik idvorskog hrama, jerej Savo Majstorović, ističe da je ovo bio trenutak u kojem su se priroda i svetinja spojile u savršenom skladu.

„Ovo je bio jedan nesvakidašnji prizor kada priroda, mir i tišina spoje jednu priču, ona jednostavno pronađe put do ljudi. U nedelju se našem molitvenom sabranju pridružila roda. Ušla je u hram tiho, došla do sredine hrama, do celivajuće ikone, pogledala ka ikonostasu, prošetala po hramu i dostojanstveno u tišini izašla iz hrama. Roda je deo našeg okruženja, kuda se svi mi krećemo, prate nas. Ovo je jedan od onih trenutaka koji nas podsete na lepotu, mir i Božiju blizinu. Priroda i svetinja u savršenom skladu. Sve što diše, neka hvali Gospoda“, poručuje sveštenik Savo Majstorović.

Zakon odličan, ali je ključ u edukaciji dece

Iako su rode uobičajen prizor u Vojvodini, ovaj događaj je pokrenuo i važna pitanja o zaštiti ove strogo zaštićene vrste. Zakonska regulativa u našoj zemlji je odlična, ali stručnjaci i lokalni aktivisti naglašavaju da je na terenu neophodna stalna edukacija. Najvažnije je raditi sa decom kako bi od malih nogu razvijala empatiju, postala svesna sveta oko sebe i važnosti očuvanja prirode.

Bele rode najčešće grade svoja trajna gnezda na električnim stubovima, što nosi velike rizike od strujnog udara, naročito tokom kišnih perioda kada dolazi do kratkih spojeva i požara u kojima stradaju i mladunci i odrasle ptice. Kazna za rušenje rodinog gnezda iznosi 150.000 dinara, a svako uznemiravanje ovih ptica potpada pod Krivični zakonik.

Šta možemo naučiti od roda?

Malena nije prva ptica o kojoj meštani i ljubitelji životinja u ovom kraju vode računa. Pre nje, kroz sigurne ruke idvorskih čuvara prirode prošle su rode Roki, Milica, kao i Beba Rod koja danas boravi u prihvatilištu na Paliću. Iz tog višegodišnjeg iskustva i bliskog kontakta sa ovim divljim životinjama proizilaze velike lekcije o poverenju.

Kada pronađete divlju životinju koja je u tom trenutku izuzetno krhka, nejaka, povređena ili otrovana, ona vam prilazi sa punim poverenjem. Potrebno je svega dva do tri sata da ptica shvati da ste vi osoba koja je hrani. To ljude uči koliko je poverenje dragoceno i da se ono nikada ne sme izneveriti.

Pravilna pomoć i saradnja sa institucijama

Spasavanje divljih ptica zahteva strogu saradnju sa stručnim institucijama, poput Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu, čiji stručnjaci poseduju svetski kalibar. Na društvenim mrežama laici često dele pogrešne savete, poput onih da se pronađenoj rodi da hleb ili da se drži kao kućni ljubimac.

Rode su mesožderi i hleb im može ozbiljno naškoditi. U prirodi se hrane sitnom ribom i žabama, dok im se kao prva pomoć može dati seckano pileće meso ili pileća džigerica. Takođe, izuzetno je važno znati da se pticama, a naročito mladuncima, voda nikada ne sme davati na silu.



Ceo proces odgajanja, od malog mladunca do odrasle jedinke, vodi ka samo jednom cilju – da ptica postane dovoljno jaka i zdrava kako bi neminovno otišla sa svojim jatom na dalek put. Idvorske rode su i ovog puta dokazale da se nalaze u dobrim rukama pravih znalaca, a meštanima ostaje vera da je ovaj nesvakidašnji crkveni gost zapravo vesnik budućih radosti za čitavo selo.

(RTV Kovačica)