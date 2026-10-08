Humanitarna rasprodaja u Kovačici: Kupovinom garderobe pomažu malom Leu

Udruženje OHO „Ljubav“ Kovačica organizuje veliku humanitarnu rasprodaju koja će se održati u nedelju, 11. oktobra, na lokalnoj pijaci u Kovačici u periodu od 14 do 15 časova.

Posetioci će po veoma povoljnim cenama moći da kupe garderobu, obuću, jakne i igračke, a sav prikupljeni novac biće uplaćen za lečenje dečaka Lea.

S obzirom na to da se istog dana održava i tradicionalna Dečja pijaca, humanitarne tezge biće postavljene u donjem delu pijačnog prostora kako bi posetioci nakon obilaska najmlađih mogli da pruže podršku i ovoj humanoj akciji.

(Pančevac)