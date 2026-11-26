U cilju funkcionalne integracije službi od interesa za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, na teritoriji Južnobanatskog upravnog okruga, jedinice lokalnih samouprava: Pančevo, Vršac, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo i Plandište, vršiće proveru ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje.

Shodno tome, dana 2.12.2026. godine (prva sreda u mesecu) u 12 časova, izvršiće se aktiviranje alarmnih sirena, davanjem signala za „prestanak opasnosti“, jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi, koji se koristi prilikom ispitivanja ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje, prenosi RTV Pančevo.

Molimo da obavestite javnost i stanovništvo, da se vrši provera funkcionalnosti stistema za javno uzbunjivanje, na teritoriji Južnobanatskog upravnog okruga.

(RTV Pančevo)