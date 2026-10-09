Svečanost 17. oktobra u Kovačici: 150 godina od rođenja Jana Čaploviča

Kovačica će svečano obeležiti 150 godina od rođenja Jana Čaploviča, nekadašnjeg kovačičkog evangelističkog paroha i prvog banatskog seniora, čije je delovanje ostavilo dubok trag u istoriji slovačke zajednice, ne samo u Banatu.

Tim povodom, na kovačičkom groblju 17. oktobra u 13:00 časova biće odata počast ovom istaknutom duhovniku, dok će se u evangelističkoj crkvi održati prigodna svečanost posvećena njegovom životu, radu i nasleđu.

Jan Čaplovič st. je ostao upamćen i po svom angažovanju u odbrani slovačkog nacionalnog identiteta u vreme mađarizacije, kao i po ulozi u događajima poznatim kao Kovačički proces, prenosi RTV Kovačica.

Njegovo nasleđe nastavljeno je i kroz porodicu Čaplovič – njegov sin Jan Čaplovič mlađi bio je evangelistički sveštenik u Kovačici i autor knjige Istorija Kovačice. Jan mlađi bio je brat jednog od roditelja Dušana Čaploviča, odnosno Dušanu je bio stric ili ujak.

Dušan Čaplovič, unuk Jana Čaploviča starijeg postao istaknuti slovački istoričar, ministar i potpredsednik Vlade Slovačke Republike.

Dušan Čaplovič proglašen je 2009. godine za počasnog građanina Kovačice, a njegov sin Radovan danas nastavlja da neguje porodične veze sa mestom u kojem je njegov pradeda ostavio neizbrisiv trag.

Radovan Čaplovič, praunuk Jana Čaploviča, je sa kovačičkim crkvenim odborom u avgustu 2026. godine boravio u Kovačici i sa kovačičkim crkvenim odborom na čelu sa parohom Martinom Bajzom učestvovao u pripremi projekta za obnovu groba Jana Čaploviča st. na groblju u Kovačici i organizovanje spomen spečanosti.

Višegeneracijski doprinos porodice Čaplovič iz Slovačke istorije, crkvi i slovačkom nacionalnom životu u Kovačici je nemerljiv.

(RTV Kovačica)