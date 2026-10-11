Južni Banat

Kros u Kovačici: 400 osnovaca trčalo

18:30

11.10.2026

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Dečja nedelja i Kovačički oktobar prilike su da se posebna pažnja posveti najmlađima, njihovim potrebama, druženju i zdravom odrastanju. Tim povodom, Osnovna škola „Mlada pokolenja“ iz Kovačice organizovala je 10. oktobra kros za svoje učenike, koji je održan na terenima Fudbalskog kluba Slavija 1933, u Sportskom i rekreativnom centru Slavija.

Kroz trčanje, nadmetanje i druženje, učenici su imali priliku da pokažu svoju fizičku spremnost, razvijaju sportski duh i jačaju takmičarski elan, prenosi ePančevo. Ipak, cilj ovakvih aktivnosti nije samo postizanje dobrih rezultata, već i podsticanje dece da uživaju u sportu, neguju zdrave životne navike i shvate da je najvažnije učestvovati.

(ePančevo)

Tagovi

Dečja nedelja Kovačica Kovačički oktobar kros Učenici

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