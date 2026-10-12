Sa Banatskim pustolovom na Gulašijadi u Skorenovcu

SKORENOVAC – Tradicionalna gastronomska manifestacija „Gulašijada“ ponovo je okupila veliki broj posetilaca i ljubitelja dobre hrane u Skorenovcu, javlja Banatski pustolov.

Selo je proteklog vikenda postalo centar kulinarskih mirisa i ukusa, privukavši goste iz celog regiona, među kojima je bio i primetan broj biciklista koji su iskoristili lep dan za posetu ovom događaju.

Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi domaće radinosti. Na brojnim štandovima smenjivali su se slaniši, slatkiši i razne domaće poslastice, dok su se na licu mesta pekle i sveže kobasice.

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Glavna zvezda manifestacije, tradicionalni gulaš, pripremao se u verzijama od svinjskog i junećeg mesa.

Najbolji recepti ne nalaze u kuvarima, već se prenose s kolena na koleno, pokazali su i učesnici koji su svoje kulinarsko umeće predstavili na Danima mađarske kuhinje. Uz mnogo ljubavi, strpljenja i pažljivo odabrane sastojke, pripremali su se tradicionalni specijaliteti, a svaki kuvar imao je i poneku malu tajnu koja njegovo jelo čini posebnim. Kako kažu učesnici, za dobar ukus nije dovoljno samo pratiti recept, već je potrebno i iskustvo, ali i ljubav prema onome što se priprema. Upravo zbog toga ova manifestacija ima poseban značaj, jer se uz bogatu trpezu čuvaju tradicija, zajedništvo i duh nekadašnjih vremena.

Cene obroka bile su prilagođene svačijem džepu. Porcija vrhunskog junećeg ili svinjskog gulaša mogla se kupiti po ceni od 600 do 800 dinara, dok je domaća kobasica koštala 350 dinara. Odlična posećenost i sjajna atmosfera još jednom su potvrdile status ove manifestacije kao jedne od najomiljenijih kulinarskih tradicija u ovom delu Vojvodine.

Dani mađarske kuhinje u Skorenovcu još jednom su pokazali da hrana nije samo deo svakodnevice, već i važan deo kulture i tradicije jednog naroda. Uz dobro raspoloženje, druženje i mirise domaćih specijaliteta, ova manifestacija nastavlja da čuva bogato gastronomsko nasleđe i okuplja sve generacije.

(Pančevac/Banatski pustolov)