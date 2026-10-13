Zelena energija za 40.000 domova: Otvara se vetropark „Pupin“

KOVAČICA – U četvrtak, 15. oktobra u 13 časova, u opštini Kovačica biće svečano otvoren vetropark „Pupin“, projekat vredan 140 miliona evra koji predstavlja proširenje postojećih kapaciteta u jugozapadnom Banatu.

Ovaj savremeni energetski kompleks proizvodiće do 220 GWh električne energije godišnje, što je količina dovoljna za snabdevanje više od 40.000 domaćinstava čistom strujom.

Novi vetropark se nalazi na ravničarskom području između mesta Kovačica, Padina i Debeljača, a sastoji se od maksimalno 16 vetroturbina ukupne snage do 94,4 MW. Realizacija ovog projekta plod je dugoročnog partnerstva izraelske kompanije Enlight Renewable Energy i domaće firme New Energy Solutions. Pored energetske infrastrukture, u okviru projekta rekonstruisano je i oko 20 kilometara atarskih puteva, dok je priključenje na prenosni sistem obezbeđeno preko postojeće trafostanice vetroparka Kovačica.

Svečanom otvaranju vetroparka prisustvovaće visoki predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, lokalne samouprave, diplomatskog kora, kao i stručnjaci iz kompanija i institucija koje su učestvovale u realizaciji ove velike investicije.

(Pančevac)