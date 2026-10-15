Humanitarni bazar u Kovačici: Pomozimo petogodišnjem Leu da ode na lečenje

KOVAČICA – U Kovačici će u nedelju, 18. oktobra, na adresi Ive Lole Ribara 78, biti održan otvoreni humanitarni bazar sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava za lečenje petogodišnjeg dečaka Lea. Bazar će trajati od 10 do 17 časova, a organizatori iz humanitarne organizacije „Daruj” pozivaju sve građane da se odazovu u što većem broju i pokažu solidarnost.

Mali Leo se od rođenja suočava sa posledicama komplikacija koje su uticale na razvoj njegovog govora. Za njegove specijalističke preglede i neophodne terapije u Turskoj potrebna su značajna finansijska sredstva koja porodica ne može sama da obezbedi.

Posetioci bazara moći će po simboličnim cenama da kupe odeću, obuću, igračke, knjige i druge predmete, a sav prikupljeni prihod biće usmeren direktno za Leovo lečenje kako bi dobio šansu za srećnije detinjstvo.

(Pančevac)