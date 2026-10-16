Novi vetropark u Kovačici: 140 miliona evra vredna investicija

KOVAČICA -Vetropark u Kovačici svečano i uspešno okončava još jednu fazu razvoja značajnim proširenjem postojećeg kapaciteta kroz novi vetropark Pupin, prenosi RTV.

Investicija vredna 140 miliona evra omogućiće proizvodnju do 220 GWh električne energije godišnje, što je dovoljno za snabdevanje više od 40.000 domaćinstava. Istovremeno, proizvodnja čiste energije doprinosi smanjenju emisija ugljen-dioksida, jačanju energetske sigurnosti i smanjenju zavisnosti od uvoznih energenata, čime vetropark Pupin daje značajan doprinos dekarbonizaciji i razvoju održivijeg i energetski nezavisnijeg sistema Srbije.

Vetropark Kovačica je počeo sa radom 2019. godine sa 38 vetrogeneratora ukupne snage 104,5 MW. Danas, sedam godina kasnije izgradnjom vetroparka Pupin sa 16 novih vetrogeneratora ukupne snage 95,5 MW kapacitet ovog kompleksa će biti skoro udvostručen.

Proširenje vetroparka predstavlja nastavak uspešnog partnerstva multinacionalne kompanije Enlight Renewable Energy i domaće kompanije New Energy Solutions, uz podršku međunarodnih i domaćih finansijskih institucija. Projekat su finansijski podržali Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Erste Group i Erste Bank a.d. Novi Sad, dok je izvođenje povereno kompaniji Nordex i konzorcijumu domaćih kompanija na čelu sa WD Concord West i Elektrozapad.

„Pupin gotovo udvostručuje kapacitet kompleksa Kovačica, značajno povećavajući količinu električne energije iz obnovljivih izvora koju može da proizvede za Srbiju. Za kompaniju Enlight, ovo proširenje potvrđuje značaj dugoročnih ulaganja u infrastrukturu za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kao i partnerstava koja se razvijaju i jačaju tokom vremena. Zajedno sa kompanijom New Energy Solutions, ponosni smo što doprinosimo energetskoj sigurnosti Srbije i daljem razvoju sektora obnovljivih izvora energije“, izjavila je generalna direktorka kompanije Enlight Renewable Energy Adi Leviatan.

„Vizija koju smo započeli izgradnjom vetroparka Kovačica danas dobija novu dimenziju, stvarajući dugoročnu vrednost za energetski sistem Srbije, zaštitu životne sredine i budućnost generacija koje dolaze. Ponosni smo što smo, spajajući lokalno znanje i iskustvo sa međunarodnom ekspertizom i resursima, uspeli da ostvarimo konkretne rezultate i i doprinesemo održivoj budućnosti naše zemlje, u kojoj će čista energija imati sve značajniju ulogu“, izjavio je Miloš Colić, generalni direktor kompanije New Energy Solutions.

Svečanosti povodom otvaranja vetroparka Pupin prisustvovala je ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan, zajedno sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, lokalne samouprave, diplomatskog kora, kao i kompanija i institucija koje su učestvovale u realizaciji projekta.

Izgradnja vetroparka Pupin potvrđuje potencijal Srbije za razvoj velikih projekata iz oblasti obnovljive energije i značaj saradnje domaćih kompanija, međunarodnih investitora i finansijskih institucija u njihovoj realizaciji.

Vetropark Pupin nosi ime Mihajla Pupina, jednog od najznačajnijih srpskih naučnika, rođenog baš u Idvoru, u opštini Kovačica u kojoj je izgrađen vetropark. Njegovo nasleđe, povezano sa naukom, inovacijama i napretkom, predstavlja simboličnu vezu sa projektom koji kroz primenu savremenih tehnologija doprinosi održivoj energetskoj budućnosti Srbije i razvoju lokalne zajednice iz koje je potekao i sam veliki naučnik.

(Pančevac/RTV)