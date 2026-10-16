Dan sećanja u Pančevu: Položeni venci palim borcima iz ratova 90-ih

U gradskom parku na spomenik palim borcima Pančeva u u ratovima od 1991. godine do 1999. godine položeni su venci povodom dana sećanja. Organizator događaja je Udruženje boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva.

Povodom 16. oktobra – Dana sećanja na borce poginule u ratovima od 1991. do 1999. godine, položeni su venci na spomenik u gradskom parku u organizaciji Udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva. Prisutnima se obratio pukovnik u penziji, Zoran Kandić iz Udruženja za negovanje tradicije 51.mehanizovane brigade, koji je istakao da su vojniku porodica, država i nacionalni interes uvek bili na prvom mestu.

„Drago mi je što smo se dogovorili da ovaj dan bude zajednički datum sećanja na sve poginule 1991. i 1999. iz grada Pančeva. Nije mala stvar boriti se, dati svoj život, ali kada je cilj jasan. Mi smo profesionalci i znamo, ne samo mi vojnici, nego i građani koji se bili u rezervnom sastavu, da porodica, država i nacionalni interes je broj jedan, da bi sve ostale naše aktivnosti i usmerenja mogla ići nekim svojim putem. Naši poginuli drugovi su dali svoju zakletvu i ispunili je, dali su svoj život. Na nama je, koji smo isto dali zakletvu, šta činimo i koliko da ulažemo napora, da njihovi životi imaju smisla u našem vremenu i za buduća pokolenja. Nadam se da do rata nikad neće doći, da damo sve od sebe, da imamo slobodu, da imamo uvažavanje, poštovanje, da nam preci budu primer, a budućnost oslonac za naš rad“, izjavio je Kandić, prenosi RTV Pančevo.

Vence su položili članovi Udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva, predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, Udruženja za negovanje tradicije 51.mehanizovane brigade, Udruženja vojnih penzionera, Udruženja veterana 72.specijalne brigade, kao i predstavnici Gasprom energoholdinga TE TO Pančevo.

(RTV Pančevo)