7 stvari koje ne treba da prihvatite, čak ni od bliskih ljudi

Ne treba prihvatiti sve što vam neko pruži uz osmeh. Sedam stvari tiho vam uzima slobodu, proverite koje ste već primili i od koga.

Od malih nogu nas uče da budemo zahvalni, ali postoje stvari koje ne treba prihvatiti ni od koga, ma koliko lepo bile ponuđene. Za poklon se zahvaljujemo, pomoć ne odbijamo odmah, a savet starije osobe slušamo. Retko se ko usudi da rođaka koji mu učini nešto lepo pita šta očekuje zauzvrat.

Tu ponekad počinje problem. Nije reč o sujeverju niti o tome da ljudi uvek imaju skrivene namere, već o nečemu mnogo važnijem, o ličnim granicama. Uz poklon često primimo i osećaj obaveze, a tek kasnije shvatimo da nas pritiska, piše Krstarica.

Jedan mudar deda rekao je: „Pre nego što nešto uzmeš, razmisli da li ćeš to kasnije moći da vratiš podjednako slobodno.“ Nije mislio na stvari, već na slobodu da odlučujemo bez straha da nekome dugujemo. Postoji sedam takvih stvari.

1. Skupi pokloni zbog kojih vam je neprijatno

Cveće, knjiga ili domaće pecivo su znak pažnje. Skup telefon, luksuzan sat ili plaćeno putovanje koje niste tražili su druga priča. „Samo uzmi, ništa ne očekujem zauzvrat“, a u vama misao: „Šta će se sada tražiti od mene?“ Ako zbog dara više ne smete da odbijete zahtev, preispitajte odnos. Pravi poklon ne bi trebalo da bude sredstvo pritiska.

2. Novac koji ne treba uzimati zdravo za gotovo

Sa strancem lako dogovaramo rok i iznos, a sa rođakom nam je neprijatno. „Pa mi smo naši.“ Jedan misli da je novac poklon, drugi da je pozajmica, i nekoliko meseci kasnije stiže: „Sećaš se kada sam ti pomogao?“ Jasni dogovori nisu znak nepoverenja, već način da se zaštiti odnos.

3. Tuđe tajne koje niste želeli da čujete

„Samo nemoj nikome da kažeš…“ U prvi mah se osećamo posebno, a za par minuta već nosimo tuđi teret, pazimo šta pričamo i izbegavamo teme. Sasvim je u redu reći da ne želite da budete posrednik između dve osobe. Poverenje i nametanje odgovornosti nisu isto.

4. Sažaljenje zbog kojeg sumnjate u sebe

„Razumem koliko ti je teško, hajde da vidimo šta možemo“ pruža utehu. „Kasno je da u tvojim godinama počinješ nešto novo“ i „Ti jednostavno nemaš sreće“ zvuče kao briga, a polako gase veru u promenu. Iskrena podrška daje snagu, dok vas obeshrabrujuće sažaljenje uverava da ste nemoćni.

5. Usluge posle kojih ne smete da kažete „ne“

„Koliko puta sam ti izašao u susret?“ Neko je pomogao oko renoviranja, pa traži uslugu za rođaka. Neko je našao posao, pa godinama podseća na dug. Neke usluge skupo se plaćaju, čak i kada ne koštaju ništa. Ne treba prihvatiti pomoć zbog koje kasnije ne smete da odbijete tuđe zahteve. Zahvalnost ne podrazumeva bezuslovnu poslušnost.

6. Saveti koje niste tražili, a uzdrmaju vas

Pomenete promenu posla, a prijateljica nabraja zašto je to loša ideja. Rođak ima desetine razloga da se ne selite. Namere ne moraju biti loše, ali ono što je za jednog rizik, za drugog je prilika. Tuđe reči su informacija, ne naredba, posebno kad posledice snosite vi.

7. Krivica koju ne treba prihvatiti na sebe

„Da me zaista voliš, uradio bi to.“ Posle takvih reči pravdamo se i za razumne odluke. Možete voleti roditelje, a ne ispuniti svaki zahtev, i ceniti prijatelja, a ne pozajmiti mu novac. Ljubav ne bi trebalo da bude sredstvo prinude.

Kako da sačuvate lične granice bez grubosti

Odrastamo uz poruku da nikoga ne razočaramo, pa prihvatamo poklone, usluge i savete koje ne želimo, a posle se ljutimo na druge ili na sebe. Rečenica „Hvala ti na ponudi, ali to mi ne odgovara“ sasvim je dovoljna, bez pravdanja.

Kad vam neko ponudi nešto važno, recite: „Hvala ti. Želim malo da razmislim o tome.“ Ta pauza vam daje vremena da proverite uslove i sopstvene potrebe.

Nije svaki poklon bezazlen i nije svaka pomoć iskrena. Postoje stvari koje ne treba prihvatiti, čak ni od bliskih ljudi. Zahvalnost ne znači da nekome dugujete poslušnost. A iskrenu pomoć i ljude koji vam je pružaju bez skrivenih očekivanja uvek vredi čuvati.

(Krstarica)