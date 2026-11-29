Pred nama je godina koja ne trpi polovična rešenja u ljubavi. Astrološka slika 2027. godine donosi snažan preokret – od vatrenih romansi i iznenadnih zaljubljivanja u prvoj polovini godine, do ozbiljnih razgovora, zajedničkog života i suočavanja sa realnošću u njenom drugom delu.

Tri pomračenja kao test za svaku vezu

Ključni trenuci za emotivne odnose odigraće se tokom pomračenja u februaru, julu i avgustu. Ovi periodi delovaće kao svojevrsni filter: veze koje imaju čvrste temelje preći će na viši nivo, dok će odnosi koji se održavaju samo iz navike doći do tačke pucanja.

Najveći pritisak, ali i priliku za potpunu transformaciju ljubavne situacije, osetiće fiksni znaci – Bik, Lav, Škorpija i Vodolija. Za njih će 2027. biti godina u kojoj više neće moći da odlažu odluke o braku, selidbi ili prekidu toksičnih odnosa.

Od vatrenog zanosa do zrele ljubavi

Kretanje Jupitera podeliće godinu na dva potpuno različita emotivna poglavlja:

Do 26. jula (Jupiter u Lavu): Fokus je na strasti, romantici i potrebi da budemo voljeni i primećeni. Ovo je idealan period za slobodne koji traže veliku ljubav, ali i za parove koji žele da osveže vezu putovanjima i uzbudljivim dešavanjima.

Od 26. jula (Jupiter u Devici): Euforija se smiruje, a u prvi plan dolazi svakodnevica. Ljubav se u drugoj polovini godine dokazuje delima, pouzdanošću i spremnošću na kompromis. Mnogi parovi će upravo tada doneti odluku o zajedničkom životu ili proširenju porodice.

Nova pravila bliskosti

Dugoročni tranziti Saturna i Neptuna u Ovnu, uz Urana u Blizancima i Plutona u Vodoliji, menjaju samu definiciju partnerstva. Sloboda, iskrena komunikacija i lični prostor postaju uslov bez kog nema kvalitetne veze. Godina 2027. nagradiće one koji su spremni da budu potpuno iskreni prema sebi i partneru, donoseći im stabilnost o kojoj su dugo maštali.

(Društvene mreže)